احتفال جاكوار لاندروفر بإنتاج محرك إنجينيوم المليون ونصف

أعلنت شركة جاكوار لاندروفر إنتاجها للمحرك "إنجينيوم" (Ingenium) رقم مليون ونصف، خلال احتفالية لها داخل مصنعها، بسبب أنه إنجاز رائد للشركة الانجليزية العريقة، وتأكيد على مركزها الرائد في هذا المجال من خلال إضافة مجموعة نقل حركة متطورة جديدة.





وينتج مركز تصنيع المحركات (EMC) من شركة جاكوار لاندروفر في وولفرهامبتون، في المملكة المتحدة، عائلة مجموعات نقل الحركة شديدة الكفاءة "إنجينيوم"، ليوفر مجموعة من المحركات الكهربائية لمختلف سيارات جاكوار ولاند روفر.

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محركات "إنجينيوم" المتعددة

يقوم مركز تصنيع المحركات EMC بإنتاج مجموعة محركات "إنجينيوم" المتطورة من محركات الديزل والبنزين والكهربائية النظيفة والمتقنة وعالية الكفاءة، والتي تم بناؤها لتحسين الأداء إلى أقصى حد ممكن، مع تخفيض الآثار السلبية على البيئة وتكاليف التشغيل على العملاء في الوقت نفسه، ويتم تطويرها وصناعتها داخل الشركة في المملكة المتحدة.





وكان آخر إصدارات محركات "إنجينيوم" محرك الديزل سداسي الأسطوانات المستقيمة، الذي يوفّر أداءً ورشاقة وكفاءة إضافية لسيارات رينج روڤر ورينج روڤر سبورت.





وتتميز محركات "إنجينيوم" المصنوعة من الألومنيوم بالكامل بتصاميم نموذجية ومرنة وسهلة التعديل، وتشترك فيما بينها بعدد من التقنيات الأساسية .

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تقنيات محركات "إنجينيوم"

وحرصا على الارتقاء بمحركات نظيفة قدر الامكان ينضم محرك "إنجينيوم" الديزل المتطور، المزود بتكنولوجيا السيارات الكهربائية الهجينة الخفيفة (MHEV)، إلى مجموعة من محركات البنزين سداسية الأسطوانات، ومحركات البنزين والديزل رباعية الأسطوانات المصنوعة في معمل "جاكوار لاند روڤر" في وولفرهامبتون.





وتدعم محركات "إنجينيوم" التزام الشركة طويل الأمد بالتقليل من الانبعاثات الصادرة عن سياراتها وزيادة الاقتصاد في استهلاك الوقود، الأمر الذي يشكل جزءًا من رؤية "الوجهة صفر"، ومن التزام بتخفيف الانبعاثات الضارة وجعل البيئة أقل تلوثًا من خلال الابتكار المتواصل.





وستواصل "جاكوار لاند روڤر" تطوير تكنولوجيا محركات "إنجينيوم"، إلى جانب زيادة الخيارات الكهربائية المتوفرة في سياراتها، وتطوير مفهوم مجموعة نقل الحركة المعتمدة على وقود خلايا الهيدروجين .

وحدات القيادة الكهربائية EDU

وتوفير مرونة تامة عند الاختيار بين محركات البنزين والديزل الجديدة، ووحدات القيادة الكهربائية للعملاء الراغبين بالانتقال من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية يتولى مركز تصنيع المحركات مهمة تجميع وحدات القيادة الكهربائية (EDU)، وفي مركز تجميع البطاريات المبتكر والمتقدم تكنولوجيًا في منطقة هامس هول المجاورة .





ويتم تجميع البطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) والسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEV)، والتي ستكون مسؤولة عن تشغيل الجيل التالي من سيارات جاكوار ولاند روڤر الكهربائية.





ويضيف المركز إلى معمل وولفرهامبتون منظومة آخذة بالنمو مختصة بالسيارات الكهربائية .

تصريحات رسمية من جاكوار

من جانبه قال كين كلوز، مدير إطلاق عمليات مجموعات نقل الحركة في "جاكوار لاند روڤر": "نشهد حاليًا مستويات طلب غير مسبوقة على السيارات الأقل تلوثًا، موضحا أن محركات إنجينيوم التي نقدمها هي الأفضل في الناحيتين، فهي تحقق توفيرًا في استهلاك الوقود وتخفيضًا في الانبعاثات الضارة، وتولّد في الوقت نفسه عزم دوران كبيرًا من أجل قيادة أكثر استجابة ومتعة".





وتابع كين كلوز " ويجري إنتاج محرك الديزل سداسي الأسطوانات الأحدث في ذات المرافق المسؤولة عن تصنيع محرك البنزين سداسي الأسطوانات، والذي جرى إطلاقه بنجاح العام الماضي" .





وأوضح كين كلوز " تتضمن عملية الإنتاج تصنيع البنية الأساسية للمحرك، ورؤوس الأسطوانات، و كتلة الأسطوانات، والعمود المرفقي، إلى جانب تجميع واختبار المحرك ككل" .