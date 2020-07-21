استجابة لشكاوى المواطنين .. محافظ المنيا يوجه بدراسة تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء

قال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا انه يجري حاليا بحث ودراسة تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء، وذلك استجابة لشكاوي المواطنين، عقب استقبال المحافظة لعدة شكاوي ، تطالب بتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء ، بهدف التيسير على المواطنين ، ومراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها الأهالي وخاصة في ظل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.
وكلف المحافظ اللجان المشكله لاعاده تقدير الاسعار الحالية للتصالح ، ودراسه تخفيضها للتيسير على المواطنين، مؤكدا أن قانون التصالح ليس الهدف منه الضغط على المواطن ولكن تصحيح الأوضاع الخاطئة وعدم تعرضهم لازالة المخالفات وتحصيل كافة مستحقات الدولة .
اقرأ المزيد
ودعا المحافظ السادة المواطنيين المخالفين لقانون البناء بالاسراع في تقديم طلبات التصالح وذلك بجميع المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة وسداد جدية التصالح بنسبة 25 % من قيمة المخالفة وفقا للمساحة المحددة في الطلب، وذلك خلال 30 يوما اعتبارا من 15 يوليو الجاري ،مؤكدا ان تخفيض اسعار التصالح والذي ستقره اللجان المشكله لهذا الغرض سيكون ساريا علي جميع الطلبات التي تم تقديمها.
وكان المحافظ قد وجه رؤساء اللجان ورؤساء المراكز ومديري الإدارات الهندسية بمختلف المناطق الجغرافية لمراكز ومدن المحافظة بمتابعة وتذليل كافة العقبات وحل المشكلات الخاصة بالإجراءات والمعاينات الميدانية للمخالفات المطلوب التصالح فيها والبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء وفقا للقانون وازالة المخالفات الغير مقننة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين وضد المتعدين على الارض الزراعية او التعديات على الأراضي املاك الدولة بكافة صورها.