استجابة لشكاوى المواطنين .. محافظ المنيا يوجه بدراسة تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء

قال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا انه يجري حاليا بحث ودراسة تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء، وذلك استجابة لشكاوي المواطنين، عقب استقبال المحافظة لعدة شكاوي ، تطالب بتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء ، بهدف التيسير على المواطنين ، ومراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها الأهالي وخاصة في ظل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.





وكلف المحافظ اللجان المشكله لاعاده تقدير الاسعار الحالية للتصالح ، ودراسه تخفيضها للتيسير على المواطنين، مؤكدا أن قانون التصالح ليس الهدف منه الضغط على المواطن ولكن تصحيح الأوضاع الخاطئة وعدم تعرضهم لازالة المخالفات وتحصيل كافة مستحقات الدولة .





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ودعا المحافظ السادة المواطنيين المخالفين لقانون البناء بالاسراع في تقديم طلبات التصالح وذلك بجميع المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة وسداد جدية التصالح بنسبة 25 % من قيمة المخالفة وفقا للمساحة المحددة في الطلب، وذلك خلال 30 يوما اعتبارا من 15 يوليو الجاري ،مؤكدا ان تخفيض اسعار التصالح والذي ستقره اللجان المشكله لهذا الغرض سيكون ساريا علي جميع الطلبات التي تم تقديمها.



