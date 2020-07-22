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اقتصاد

إنتاج مصافي التكرير الأوروبية في يونيو يرتفع 1.7% على أساس شهري

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:01 ص
نفط
نفط
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رويترز

أظهرت بيانات من يورو أويل ستوك يوم الثلاثاء أن إنتاج مصافي تكرير النفط في أوروبا ارتفع 1.7 بالمئة في يونيو حزيران مقارنة مع الشهر السابق، وهو ما يعكس تعافيا بطيئا للطلب على الوقود مع تخفيف الحكومات إجراءات العزل العام، لكن الإنتاج ظل منخفضا حوالي 15 بالمئة عن مستواه قبل عام.

وبلغ إنتاج مصافي التكرير الأوروبية في يونيو  8.792 مليون برميل يوميا.

وارتفع إنتاج البنزين بأكثر من خمسة في المئة من مايو أيار، لكنه ظل منخفضا 22 بالمئة مقارنة مع مستوياته في يونيو حزيران 2019 .

وبلغ استهلاك مصافي التكرير الأوروبية من النفط الخام في يونيو حزيران 8.539 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها واحد في المئة من مايو أيار لكنه منخفض 13 بالمئة عن مستواه قبل عام.

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