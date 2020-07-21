منح رسالة دكتوراه فى قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية لباحث ليبى

شهدت كلية الآداب جامعة العريش محافظة شمال سيناء اليوم ، مناقشة رسالة دكتوراة لباحث من دولة ليبيا الشقيقة، وذلك بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية في إطار تعزيز و تبادل الخبرات في المجال التعليمي بين مصر والبلدان العربية.
وقد جرت المناقشة ،تحت رعاية الدكتور حبش النادى ،ر ئيس جامعة العريش، والدكتور محمد فؤاد عميد كلية الآداب بجامعة العريش،.
وانتهت المناقشة بمنح الباحث صالح ميلاد محمود عبد السلام درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الاولى ،.
وقد ضمن لجنة المنافسه ،الدكتور عبد السلام عبد الستار وكيل كلية الآداب بجامعة بورسعيد ، و الدكتور ايهاب لطفى البرنس ، الأستاذ بكلية الآداب جامعة بورسعيد ، والدكتور ايمن التمامى رئيس قسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة العريش .
وصرح د.محمد فؤاد بعد الإنتهاء من المناقشه أن كلية الآداب ،تستقبل الباحثين من كافة البلدان العربية، بما يخدم المجال التعليمي ويعزز العلاقات العربية.
وقد جرت المناقشة ،تحت رعاية الدكتور حبش النادى ،ر ئيس جامعة العريش، والدكتور محمد فؤاد عميد كلية الآداب بجامعة العريش،.
وانتهت المناقشة بمنح الباحث صالح ميلاد محمود عبد السلام درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الاولى ،.
وقد ضمن لجنة المنافسه ،الدكتور عبد السلام عبد الستار وكيل كلية الآداب بجامعة بورسعيد ، و الدكتور ايهاب لطفى البرنس ، الأستاذ بكلية الآداب جامعة بورسعيد ، والدكتور ايمن التمامى رئيس قسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة العريش .
وصرح د.محمد فؤاد بعد الإنتهاء من المناقشه أن كلية الآداب ،تستقبل الباحثين من كافة البلدان العربية، بما يخدم المجال التعليمي ويعزز العلاقات العربية.
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