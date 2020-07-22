أكلة كورية تزيد مقاومة الجسم للفيروسات

يواصل الباحثون دراساتهم وأبحاثهم على فيروس كورونا التاجي ، وتوصلت دراسة حديثة إلى أن الملفوف الأخضر " الكرنب " له مفعول قوي في خفض معدلات وفيات كورونا .
وأكد الباحثون أن الأطعمة التي تحتوي على الملفوف الخام والمخمر قد تكون مفيدة ضد فيروس كورونا عن طريق خفض مستويات المركب الذي يساعد الفيروس على إصابة الجسم ، وذلك بحسب الصحيفة الصينية South China Morning Post reported .
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كما أوضحت الدراسة أن الملفوف (الكرنب)، سواء كان نيئا أو مخللا، بالإضافة إلى الخيار والكمتشي" وهو طعام كوري تقليدي أساسه الملفوف المخلل وخضروات أخرى" ، يمكن أن يساعد الناس على بناء مقاومة للفيروس .
وتعتبر أكلة الكمتشي التي أثنت عليها الدراسة ، هي أكلة كورية شهيرة وهي أشبه ما يكون بالمخلل عند العرب ، وتحفظ في مكان دافئ ، ويتم تقديمها كمقبلات أو طبق يقدم مع الأرز .