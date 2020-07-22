أكلة كورية تزيد مقاومة الجسم للفيروسات





وأكد الباحثون أن الأطعمة التي تحتوي على الملفوف الخام والمخمر قد تكون مفيدة ضد فيروس كورونا عن طريق خفض مستويات المركب الذي يساعد الفيروس على إصابة الجسم ، وذلك بحسب الصحيفة الصينية South China Morning Post reported .





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كما أوضحت الدراسة أن الملفوف (الكرنب)، سواء كان نيئا أو مخللا، بالإضافة إلى الخيار والكمتشي" وهو طعام كوري تقليدي أساسه الملفوف المخلل وخضروات أخرى" ، يمكن أن يساعد الناس على بناء مقاومة للفيروس .





وتعتبر أكلة الكمتشي التي أثنت عليها الدراسة ، هي أكلة كورية شهيرة وهي أشبه ما يكون بالمخلل عند العرب ، وتحفظ في مكان دافئ ، ويتم تقديمها كمقبلات أو طبق يقدم مع الأرز .