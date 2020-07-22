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تعليم

اليوم .. تجارة حلوان تواصل امتحانات الفرق النهائية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:02 ص
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
تواصل كلية التجارة  بجامعة حلوان  اليوم ، الأربعاء، عقد امتحانات الفرق النهائية التى تنتهى  يوم ٢٧ يوليو  2020، حيث يصل عدد أيام الامتحان  إلى ٧ أيام، والفارق بين المادة والأخرى يوم أو اثنان على الأقل.


وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر عقد امتحانات الفرق النهائية بالجامعات والمعاهد المصرية ابتداءً من أول شهر يوليو ٢٠٢٠ . 



وشددت الجامعة على ضرورة حضور  الطلاب مبكرا، لإجراء عمليات التعقيم قبل فتح اللجان وبعد إغلاقها وبين الفترتين الصباحية والمسائية للامتحانات وتوفير المطهرات داخل اللجان.


وشددت على منع تجمعات الطلاب بعد الامتحان، ومراعاة المسافة الوقتية بين لجان الامتحان داخل الكلية، وتطبيق المسافات البينية للطلاب داخل لجان الامتحان لتحقيق التباعد.


‎وأشار رئيس الجامعة إلى تطهير الكنترولات ومراعاة جميع الإجراءات الاحترازية بين الأساتذة، وفرض ارتداء الكمامات إجباريا داخل الجامعة لجميع العاملين والطلاب وكل من دخل الحرم الجامعى، واستخدام بوابات التعقيم.
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