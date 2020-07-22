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سيارات

تراجع حاد في مبيعات كونتيننتال الألمانية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

نشرت شركة كونتيننتال الألمانية لتصنيع الاطارات البيانات الأولية للمبيعات، وصلت قيمة المبيعات المجمعة خلال الربع الثاني من العام الحالي 6.620 مليار يورو، في حين كان هامش أرباح التشغيل بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب سالب 9.6 في المئة من إجمالي قيمة حجم أعمال الشركة.


ونقلا عن وكالة الأنباء الألمانية ، فقد تراجعت في الوقت نفسه قيمة مبيعات الشركة بعد حساب المتغيرات الموسمية بنسبة 39.8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.


وسجل قطاع مكونات السيارات مبيعات قيمتها 2.56 مليار يورو خلال الربع الثاني من العام الحالي، بانخفاض نسبته 45.6 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي ، فيما كان هامش الربح سالب 18.1 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي.


وبلغت قيمة مبيعات قطاع الإطارات خلال الربع الثاني من العام الحالي 2.962 مليار يورو بتراجع نسبته 33.1 في المئة سنويا، في حين حقق القطاع هامش أرباح تشغيل بعد حساب المتغيرات الموسمية قدره 2ر1 في المئة.


وحقق قطاع المحركات مبيعات قيمتها 1.131 مليار يورو خلال الربع الثاني بتراجع نسبته 40.8 في المئة، في حين سجل القطاع خسائر تشغيل بنسبة 16.3 في المئة من إجمالي حجم أعماله بعد حساب المتغيرات الموسمية.

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