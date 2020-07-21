برلمانى: الموافقة على إرسال قوات مسلحة لليبيا سيلجم جماعات الإرهاب

أكد النائب معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب، عن تأييده التام لقرار مجلس النواب، والوقوف وراء القيادة السياسية، والموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية الى ليبيا، قائلا :انه قرار تاريخي جاء في لحظة فارقة. حيث تتجمع جحافل ارهابية ومجموعات اخوانية ومرتزقة ودواعش بقيادة أردوغان في ليبيا وهدفهم هذه المرة مصر، والسيطرة على الهلال النفطي الليبي.
وشدد محمود في بيان له اليوم الثلاثاء أن الفترة الحالية تتطلب من أبناء الوطن، تنحية الصراعات والانشقاقات والخلافات في الرأي والوقوف خلف الدولة المصرية والتصدى للمؤامرات والتحركات التى تريد النيل من مصر، ووحدتها وسيادة اراضيها.
واشار إلى أن أردوغان ومنذ احتضانه للجماعات الإرهابية وتكوينه لجيش من المرتزقة والدواعش والارهابيين وتنظيم الاخوان، كشف عن نواياه السافرة والى اليوم يواصل الحشد الارهابي لأطماعه وأهدافه الخبيثة.
مضيفا إن قرار ارسال قوات مسلحة مصرية لليبيا يجهض أطماعه ويوقفه عند حده ويضع نهاية لإرهابه في المنطقة طوال 9 سنوات.