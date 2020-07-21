AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانى: الموافقة على إرسال قوات مسلحة لليبيا سيلجم جماعات الإرهاب

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:46 م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
أكد النائب معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب، عن تأييده التام لقرار مجلس النواب، والوقوف وراء القيادة السياسية، والموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية الى ليبيا، قائلا :انه قرار تاريخي جاء في لحظة فارقة. حيث تتجمع جحافل ارهابية ومجموعات اخوانية ومرتزقة ودواعش بقيادة أردوغان في ليبيا وهدفهم هذه المرة مصر، والسيطرة على الهلال النفطي الليبي.

وشدد محمود  في بيان له اليوم الثلاثاء أن الفترة الحالية تتطلب من أبناء الوطن، تنحية الصراعات والانشقاقات والخلافات في الرأي والوقوف خلف الدولة المصرية والتصدى للمؤامرات والتحركات التى تريد النيل من مصر، ووحدتها وسيادة اراضيها. 

واشار  إلى أن أردوغان ومنذ احتضانه للجماعات الإرهابية وتكوينه لجيش من المرتزقة والدواعش والارهابيين وتنظيم الاخوان، كشف عن نواياه السافرة والى اليوم يواصل الحشد الارهابي لأطماعه وأهدافه الخبيثة.

مضيفا إن قرار ارسال قوات مسلحة مصرية لليبيا يجهض أطماعه ويوقفه عند حده ويضع نهاية لإرهابه في المنطقة طوال 9 سنوات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عربية النواب عن أحفاد عمر المختار: قادرون على جعل ليبيا مقبرة لإرهابيي ومرتزقة أردوغان

برلماني: أوهام السطان المهووس أردوغان للسطو على النفط الليبيي لن تتحقق

للتصدي للتدخل التركي.. برلماني يطالب القوى السياسية في ليبيا بالالتزام بإعلان القاهرة

بلطجة أردوغان.. أحمد موسي يكتب عن أطماع الديكتاتور ومرتزقة الإخوان الإرهابية فى ليبيا

كشف خطة أردوغان لإعادة الإخوان.. برلمانية المؤتمر تشيد بموقف "الأعلى للقبائل الليبية"

رقصة أردوغان الأخيرة في ليبيا

ترشيحاتنا

السودان: الاتفاق على استمرار المفاوضات بشأن سد النهضة

أفضل الأدعية في العشر الأوائل من ذي الحجة.. داوم عليها من مغرب اليوم

أحمد موسى: ارفع رأسك فوق أنت مصري وعندك جيش عظيم

نجوى إبراهيم عن راتب بقلظ: 5 جنيهات شهريًا

تعليق قوي من أحمد موسى على إحباط الجيش هجوما إرهابيا بـ بئر العبد

عبد المنعم سعيد: مصداقية أثيوبيا أصبحت على المحك بعد تلاعبها فى حقيقة ملء سد النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيبك من العنصرية .. شاهدي أجمل صيحات موضة البوركيني | صور

أشهر سيارات العائلة الحاكمة في أبو ظبي.. صور

بعد تصنيفها من أجمل نساء العائلات الملكية .. أجمل صور للملكة رانيا