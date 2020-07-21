برلمانى: الموافقة على إرسال قوات مسلحة لليبيا سيلجم جماعات الإرهاب

أكد النائب معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب، عن تأييده التام لقرار مجلس النواب، والوقوف وراء القيادة السياسية، والموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية الى ليبيا، قائلا :انه قرار تاريخي جاء في لحظة فارقة. حيث تتجمع جحافل ارهابية ومجموعات اخوانية ومرتزقة ودواعش بقيادة أردوغان في ليبيا وهدفهم هذه المرة مصر، والسيطرة على الهلال النفطي الليبي.





وشدد محمود في بيان له اليوم الثلاثاء أن الفترة الحالية تتطلب من أبناء الوطن، تنحية الصراعات والانشقاقات والخلافات في الرأي والوقوف خلف الدولة المصرية والتصدى للمؤامرات والتحركات التى تريد النيل من مصر، ووحدتها وسيادة اراضيها.





واشار إلى أن أردوغان ومنذ احتضانه للجماعات الإرهابية وتكوينه لجيش من المرتزقة والدواعش والارهابيين وتنظيم الاخوان، كشف عن نواياه السافرة والى اليوم يواصل الحشد الارهابي لأطماعه وأهدافه الخبيثة.



