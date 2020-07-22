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تعليم

بإجراءات احترازية مشددة .. آداب عين شمس تواصل امتحانات طلاب الفرق النهائية اليوم

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:03 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقى
تواصل كلية الآداب جامعة عين شمس اليوم،  عقد امتحانات الفرق النهائية لطلاب الساعات المعتمدة المستوى الثامن.

ووضعت الكلية خطة احترازية مشددة لاستقبال طلاب الفرقة النهائية والتي بدأت امتحانتهم يوم 7يوليو .

وكان الدكتور مصطفي مرضي، عميد كلية الآداب، قد قال إن الخطة الاحترازية التي وضعت  تتضمن قياس حرارة الطلاب عند دخولهم اللجان، بالإضافة للحفاظ على التباعد والمسافات بين الطلاب عن طريق وضع لافتات داخل اللجان، كما أنه تم تخصيص 4 ممرات لدخول وخروج الطلاب من اللجان منعًا للتزاحم فيما بينهم.

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وتشتمل فترة الامتحانات على 4 فترات لآداء الإختبارات للطلاب وتم توزيعهم من الساعة 9 صباحًا وحتى 5 مساءً، وبلغت مدة كل لجنة ساعة للإمتحان، تفصل بينهما ساعة ونصف للتحقق من الإجراءات الوقائية وإتمام عملية التعقيم بين كل لجنة وأخرى، بالإضافة لمضاعفة قاعات اللجان هذا العام فبلغت 50 لجنة، حيث لا يتجاوز عدد الطلاب 1200 طالب على مدار اليوم، علاوةً على ذلك فتم تخصيص قاعة مجهزة لإجراء الاختبارات للطلاب من ذوي الإحتياجات الخاصة ومركز الإبصار بالكلية.

وأشار «مرتضى» إلى توافر صناديق بلاستيكية لوضع أوراق الإجابة بها، وأن الطلاب سيضعون الأوراق فيها بأنفسهم، بالإضافة لإختزانها في الكنترولات لفترة قبل أن يتم تداولها بين أعضاء هيئة التدريس، وذلك حرصًا على سلامة الجميع أثناء الامتحانات وقبل عملية التصحيح.

وأكد عميد الكلية على ضرورة تواجد الفريق الطبي بالكلية للإطمئنان على سلامة الطلاب والمراقبين وذلك خلال وقت انعقاد الإمتحانات، بالإضافة إلى إتاحة أجهزة ومعدات الكشف الطبي وكافة الإسعافات كأجهزة قياس ضغط الدم وقياس الحرارة وتوافر سيارة اسعاف بالحرم الجامعي تجنبًا لوجود أي حالة طارئة.

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