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المصاريف.. وزير التعليم لأولياء الأمور: متحملوناش اختياركم دخول المدارس الدولية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:28 م
طارق شوقي
طارق شوقي
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هاني حسين
قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه يتم دراسة مصاريف العام الدراسي المقبل بالنسبة للمدارس الدولية والخاصة.

وأضاف طارق شوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" نعمل علي  آليات العام الدراسي الجديد ونعلن عنها أول سبتمبر".

وتابع طارق شوقي:"  نتعامل مع هذه المشكلة الأسابيع المقبلة وفور تبلور حل مرضي للأطراف سيتم الإعلان عنه ونعمل على إحداث توافق بين الأهالي والمدارس الدولية والخاصة".

وأكمل طارق شوقي موجها حديثه لأولياء الأمور:" اصبروا معانا ندرس الامر، واللي اختار يدخل مدرسة دولية على علم تام بتواجد عقد يلزمه بدفع المصاريف للمدرسة".

ولفت طارق شوقي:"  اللي اختار يدخل مدارس دولية يعلم ان مصاريفها غالية ولا يحملنا اختياره بدخول المدارس الدولية ".

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