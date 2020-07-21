إيمان عبد الموجود تكتب: قلوب لم تعرف الرحمة !

لا ندري ما الذي يجرى في تلك الأيام ؟! أصبحنا كل يوم نطالع أخبار سيئة تهز القلوب الرحيمة ،وتُدهش العقول الواعية من إيذاء المرأة، وامتهانها، وتعرضها للظلم، والتعذيب.

ففي الاونة الأخيرة تعرضت المرأة للإيذاء كثيرًا ما بين ضرب ،وكسر وخنق، وتحرش ،وقتل!

فبالأمس القريب طالعنا خبر مأساوي عن الزوج الذي استأجر عاملًا عنده ليغتصب زوجته حتى يستطيع أن يطلقها ويتزوج بغيرها.

والشاب الذي تحرش بأكثر من خمسين فتاة

والأم التي خنقت بنتيها رغبة في رحمتهم وتخليصهم من ذل الأب لها على حسب قولها

وأخيرا الأب الذي ضرب ابنته الرضيعة التي لم تتجاوز الأربعة أشهر وكسر رجليها بسبب عدم رغبته في إنجاب الإناث .

لماذا تلك القسوة ومن أين أتت تلك الوحشية التي لم توجد حتى في الحيوان؟!

لقد نهى الاسلام عن إهانة أي إنسان حتى ولو كان كافر لا يعبد الله فكيف بامرأة كرمها الله وحفظ حقوقها وهى ما زالت جنين في رحم أمها ! قال تعالى" وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ "

سورة الطلاق آيه(٦)

لماذا تستغل ضعفها وما ذنبها أن خلقها الله أنثى؟!

ولماذا تبيح لنفسك التعدي على أعراض الناس والتحرش بالمرأة ومضايقتها أثناء دراستها أو عملها أو خروجها لقضاء حوائجها؟!

إن الإسلام حرم التعدي على الأعراض وأمر بصونها لأنَّ رسُول اللَّه ﷺ قَالَ في خُطْبتِهِ يوْم النَّحر بِمنىً في حجَّةِ الودَاعِ: "إنَّ دِماءَكُم، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَذَا، ألا هَلْ بلَّغْت" متفقٌ عَلَيهِ.

وما ذنبها لكي تضربها وتخنقها وهى طفلة رضيعة! ربما لم تعلم أن بسببها قد يدخلك الله الجنة إن أحسنت تربيتها ومعاملتها.

وما ذنبها أن رضيت بك زوجًا وبدل أن تصونها وتحفظ عرضها ترسل لها من يغتصبها ويتعدى عليها

إن هذه النفوس المريضة، والعقول الضالة ،والقلوب القاسية ليسوا بشرًا وإنما ذئاب بشرية وليسوا رجالًا وإنما أشباه رجال ! تجردوا من الدين والرحمة وأصبحوا كشياطين الجن في الإفساد والإجرام بل أشد

وأمثال هؤلاء لقسوة قلوبهم لم تؤثر فيهم أوامر الله في قرآنه ولا وصايا الرسول (ﷺ)عن الرفق والرحمة بالمرأة

لذا وجب سنّ القوانين الرادعة لهؤلاء حتى يكونوا عبرة، وعظة لغيرهم، وحتى يرتدع كل من سولت له نفسه إيذاء إمرأة والتعدى عليها وهذا في الدنيا غير حسابهم أمام الله في الاخرة فعن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال قال رسول الله (ﷺ) " من لا يَرحم لا يُرحم".