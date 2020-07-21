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حوادث

أخبار الحوادث.. ضبط صفقة حشيش قبل ترويجها في بنها.. والمشدد 7 سنوات لسائق قتل عاملا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:34 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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محمد العيسوى
نشر قسم الحوادث بموقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية.


*ضبط صفقة حشيش قبل ترويجها في بنها
ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائهم بمدينة بنها.
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*الوطنية للانتخابات تعلن آليات تصويت المصريين بالخارج ولأول مرة السماح بالتصويت عبر البريد
أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، يومي 9 و10 أغسطس الجاري لمشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، وفي حالة الإعادة سيكون في الفترة من 6 سبتمبر حتى 7 سبتمبر، وفقًا للتوقيت المحلي للبعثة التي سيجري بها الانتخابات. 
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*لحيازته 255 قرصا مخدرا 6 سنوات مشددة لتاجر مخدرات في المنيا وغرامة 100 ألف جنيه
 قضت محكمة جنايات المنيا، حضوريا، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لتاجر مخدرات لإحراز وحيازة 255 قرص مخدر من عقار البريجابالين والترامادول للإتجار بهما، مع مصادرة المضبوطات وألزمته بالمصروفات الجنائية.
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*إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكي وجرار زراعي بطريق "طنطا – محلة منوف" بالغربية
شهد الطريق الفرعي "محلة منوف – طنطا"بمحافظة الغربية اليوم واقعة إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم جرار زراعي وسيارة ملاكي  وتم تخصيص سيارات إسعاف لنقل المصابين بطوارىء مستشفي طنطا الجامعي.
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*خناقة على فلوس .. المشدد 7 سنوات لسائق قتل عاملا بالمرج
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، سائق بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بقتل عامل في مشاجرة لخلافات بينهما على مبلغ مالي.
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*جلسة عاجلة لـ منار فتاة التيك توك بالمحكمة الاقتصادية في طنطا
قالت هيئة الدفاع عن منار سامي فتاة التيك توك، والمتمثلة في هاني بسيوني ومحمود أبو زبالا، أن محكمة كفر شكر تنظر جلسة عاجلة للمتهمة غدا بالمحكمة الاقتصادية بطنطا، والمختصة بنظر الدعوى الخاصة بالجرائم الإلكترونية.
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*ضبط 30 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية بقفط
تمكنت حملة تفتيشية شنتها إدارة المجازر بالتعاون مع مديرية التموين بقنا، من ضبط 30 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج السلخانة بمركز قفط.
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*جمارك بورسعيد تضبط تهريب كمية من الأدوات والأجهزة غير خالصة الرسوم
تمكنت الإدارة العامة لجمارك المنافذ الخارجية بجمارك بورسعيد برئاسة علاء السيد بالتنسيق مع مخابرات حرس حدود بورسعيد وقوات حرس الحدود من ضبط وتحرير محضر تهريب لكمية من الأدوات والأجهزة الكهربائية والملابس والأحذية الأجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.
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