عشان تكون فى أمان.. تعرف على الآثار الجانبية للأسبرين.. وهؤلاء ممنوعون من تناوله.. وأخطر الأدوية التى تتفاعل معه

أدوية السكرى والضغط المرتفع تمنع تناول الأسبرين



مرضى النقرس والكلى والكبد ممنوعون من الأسبرين





يعد الأسبرين من أشهر الأدوية التى تستخدم بشكل واسع، فهو يستطيع القضاء على الشعور بالوجع فى حالات متعددة مثل آلام الأسنان والصداع، كما أنه يدخل فى تركيبة بعض أدوية نزلات البرد والإنفلونزا، واعتاد البعض على تناوله فور الشعور بأى ألم بشكل عشوائى، مما يعرضهم لمخاطر كثيرة.





ونعرض فى هذا التقرير أهم المعلومات التى يجب معرفتها عن الأسبرين قبل تناوله حتى لا نتعرض للإصابة بالمخاطر أبرزها؛ الآثار الجانبية والممنوعون من تناوله، والأدوية التى لا يمكن تناولها معه، وذلك وفقا لما ذكره موقع "nhs".





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أهم الأدوية التى تشكل خطورة كبيرة على الإنسان حال تناولها مع الأسبرين:

- أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم مثل فوروسيميد وراميبريل

- أدوية السكري، مثل الأنسولين وجليكلازيد

- مسكنات الألم والتهاب مثل الإيبوبروفين وبريدنيزولون

- أدوية لتخفيف الدم أو منع تجلط الدم مثل كلوبيدوقرل والوارفارين



- قد تسبب مشاكل النزيف

- أدوية تمنع رفض الجسم الأعضاء بعد عمليات الزراعة مثل السيكلوسبورين والتاكروليماس

- الديجوكسين، دواء لمشاكل القلب

-ميثوتريكسات، يستخدم لوقف رد فعل الجهاز المناعي المفرط وأحيانًا لعلاج بعض أنواع السرطان

- العلاجات العشبية أو المكملات الغذائية فى حالات نادرة.

- الليثيوم، دواء لمشاكل الصحة العقلية

- أسيتازولاميد ، لمشكلة في العين تسمى الجلوكوما

الممنوعون منه

ويزيد الأسبرين من احتمالات الإصابة بمشاكل صحية لدى مجموعة كبيرة من الناس مما يفرض عليهم الابتعاد عنه، وهم:

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- قرحة المعدة حتى لو فى وقت سابق

- حساسية من الأسبرين أو مسكنات الألم المشابهة مثل الأيبوبروفين

- السكتة الدماغية باستثناء حالات نادرة يسمح به

- ارتفاع ضغط الدم

- عسر الهضم

- الربو أو أمراض الرئة

- من سبق إصابتهم بتخثر الدم

- من يعانون من مشاكل في الكبد أو الكلى

- امرأة تعانى من دورة شهرية ثقيلة

- بعض مرضى النقرس

ويجب على المرأة الحامل أو المرضعة أو من رغب فى الحمل فعليهن جميعا استشارة طبيب النساء قبل تناول الأسبرين.





الآثار الجانبية

إليكم أهم الآثار الجانبية للأسبرين والتى تتنوع بين البسيطة والخطيرة.





عسر هضم بسيط

آثار الأسبرين الجانبية البسيطة

النزيف بسهولة أكبر ويستمر وقتا أكبر





آثار الأسبرين الجانبية الخطيرة

تحدث مع الطبيب بسرعة إذا حدثت أحد الأعراض التالية:

احمرار وتقشر الجلد

سعال الدم

الدم في البول

الدم فى البراز

الدم فى القيء

يتحول لون الجلد أو بياض العينين للأصفر بياض عينيك إلى اللون الأصفر

رد فعل تحسسي خطير ويحدث في حالات نادرة