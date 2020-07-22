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تعليم

للحاصلين على الشهادة الاماراتية.. تعرف على الأوراق المطلوبة لدراسة الطب في مصر

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:00 ص
طب
طب
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نهلة الشربينى
أعلنت الإدارة العامة للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإماراتية شعبة "مسار متقدم" من العام 2018-2019 إلي العام 2019-2020، الراغبين في الدراسة في الكليات الطبية، كل ما عليهم تقديم للالتحاق بالجامعات المصرية. 

وأوضحت الإدارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " #ادرس_في_مصر يهمها جدا تكون معانا في العام الدراسي إللي جاي وعلشان ورقك يكون كامل من الضروري ارفاق شهادة الصف الحادي عشر والصف الثاني عشر حيث إن شهاده الصف الثاني عشر تحتوي علي مادة العلوم الصحية فقط ولا تحتوي علي مادة الاحياء وهي غير كافية للقبول في الكليات الطبية بدون مادة الاحياء التي تدرس في الصف الحادي عشر حتي يتثني لك الترشح للكليات الطبية وصورة جواز السفر".


وكانت قد أعلنت الإدارة العامة للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن استقبال طلاب الدراسات العليا خارج "مصر الراغبين في الدراسة بمصر، في إطار مبادرة ادرس في مصر. 


حيث قالت الإدارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: " نفسك تكمل دراسات عليا في مصر تقدر تسجل دلوقتي.. #ادرس_في_مصر هتساعدك وتسهل عليك خطوات التقديم من خلال الرابط " 
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