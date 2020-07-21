لسائقي النقل الثقيل .. 7 نصائح لتجنب الحوادث

لا تخلو الطرق السريعة من سيارات النقل الثقيل المحملة بالبضائع والمنتجات المختلفة، وغالبا ما تكون هذه السيارات وراء حوادث السير بسبب الحمولة الزائدة وعدم تركيز السائق أثناء القيادة.





لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري أبرز النصائح لتفادي حوادث السير مع سيارات النقل الثقيلة.





- التأكد من سلامة الإطارات قبل السير على الطرق السريعة وعمل الصيانة الدورية له لمنع التآكل والوقوف المفاجئ .





- عدم تزويد السيارة بالحمولات الزائدة والاكتفاء بالحمولة المسموح بها.





- السير في الحارات المخصصة على الطرق الصحراوية.





- التأكد من سلامة الجنوط وأنها خالية من الصدأ والمواد البترولية.





- التأكد من وجود ضغط الهواء المناسب في الإطارات.





التركيز في القيادة وأخذ قسط راحة من النوم قبل السفر لتجنب الحوادث.





- التأكد من وجود البلف لتجنب تلف الإطارات على الطريق.





- التأكد من سلامة السيارة وعدم الوقوف المفاجئ وفي حالة العطل يجب الركن في الجهة اليمنى للطريق لتجنب الحوادث.



