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إحباط هجوم إرهابي في بئر العبد.. المتحدث العسكري: مقتل 18 تكفيريا وتدمير 3 سيارات مفخخة.. والقوات الجوية طاردت العناصر التكفيرية في إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:45 م
صورة لقتلى العناصر
صورة لقتلى العناصر التكفيرية
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محمد إبراهيم
العميد تامر الرفاعي:
إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد
استخدام 4 سيارات وعناصر تكفيرية في الهجوم على أحد الارتكازات الأمنية ببئر العبد
مقتل 18 فردا تكفيريا منهم فرد يرتدي حزاما ناسفا وتدمير 4 سيارات منها 3 سيارات مفخخة
استشهاد 2 من أبطال القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطنى

قال العميد أركان تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة إنه فى إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب بشمال سيناء وتأمين كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، نجحت القوات فى إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام 4 عربة وعدد من العناصر التكفيرية.

وأضاف المتحدث العسكري في بيان له أن قوات التأمين للارتكاز الأمنى قامت بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل الغير مأهولة مما أسفر عن مقتل 18 فردا تكفيريا منهم فرد يرتدي حزاما ناسفا، وتدمير 4 عربة منها 3 عربة مفخخة.

وأوضح "الرفاعي" ونتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين تم استشهاد 2 من أبطال القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطنى.


وتؤكد القوات المسلحة استمرار جهودها فى تأمين كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة والقضاء على جذور الإرهاب واقتلاعه وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.
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