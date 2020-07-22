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أخبار البلد

موجز السوشيال | حساب رجاء الجداوي يدعم القوات المسلحة.. كلنا الجيش المصري يواصل تصدره

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:01 ص
القوات المسلحة
القوات المسلحة
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مصطفى كرم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

استرجعت الفنان كارمن سليمان ذكرياتها من حفل زفافها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

نشر حساب الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عبر انستجرام والذي تديره أسرتها صورة لها بعام مصر مع عدد من أبطال القوات المسلحة المصرية.

واصل هاشتاج #كلنا_الجيش_المصري تصدر تويتر لدعم الجيش المصري في حربه ضد تركيا والميليشيات المسلحة في ليبيا التي تهدد استقرار الوطن.

ساند الكابتن إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي السابق، الجيش المصري في حربه ضد المليشيات المسلحة والعناصر التركية في ليبيا والتي تهدد الأمن القومي المصري.
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