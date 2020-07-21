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أخبار العالم

الأردن يدعم العراق بـ 16 طن مستلزمات طبية لمواجهة كورونا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:52 م
العراق - الأردن
العراق - الأردن
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مـيـس رضـا

قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية العراقية، إن المملكة الأردنية الهاشمية تدعم العراق بعدد من الشحنات المحملة بالمستلزمات الطبية.

 

وأضاف "الصحاف"، فى تصريح صحفى، أن سفارة جمهوريّة العراق في الأردن تُشرِف على إرسال خمس شاحنات مُحمّلة بـ(16) طنًا من المُستلزَمات الطبّية مُقدّمة  الأردن لدعم جُهُود الكوادر الطبّية العراقيّة في مُواجَهة فيروس كورونا المستجد.

 

وحسب الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الثلاثاء، فإنه تم فحص ( 16280) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 825802 ).

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