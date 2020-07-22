اليوم..9 جهات تصرف رواتبها خلال العيد.. اعرفها

تستكمل وزارة المالية اليوم الأربعاء، عمليات صرف رواتب العاملين بالدولة؛ لليوم الثالث على التوالي، إذ من المخطط أن تصرف أجور 9 وزارات و هيئات تابعة ومستقلة.
وتشمل الوزارات التي ستصرف رواتبها اليوم الأربعاء، كلا من "التربية والتعليم،الزراعة واستصلاح الأراضي،الموارد المائية، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية"، والجهات التابعة لها.
اقرأ أيضا:الجهات المستقلة وتشمل "الأزهر الشريف، رئاسة الوزراء، رئاسة الجمهورية"، باقي الجهات الأخرى.
وصرفت الوزارة أمس الثلاثاء، رواتب 9 جهات ضمن إجراءات إجراءات عمليات تبكير صرف ورواتب العاملين بالدولة بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، بالإضافة لمواعيد صرف تلك الرواتب عن شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين.
وكلفت وزارة المالية الجهات الحكومية المعنية بعمليات صرف الرواتب، بأن يتم إبلاغ موظفيهم بمواعيد الصرف حتى يتم تقليل الضغط على ماكينات الصراف الآلى ATM التابعة لفروع البنوك ومنع انتشار وباء كورونا المستجد.
وتسعى وزارة المالية لصرف رواتب 65 وزارة وجهة مستقلة على مستوى الحكومة خلال الفترة المذكورة.