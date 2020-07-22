العميد خالد عكاشة: حرب مصر ضد الإرهاب انتقلت من الدفاع إلى الملاحقة.. فيديو

أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن ما قامت به القوات المسلحة
اليوم يعزّز نجاحات العملية سيناء 2018، من خلال سحق العناصر الإرهابية والمرتزقة.
وأضاف "عكاشة" خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن حرب مصر ضد الإرهاب تطورت إلى حد كبير، بالانتقال من مرحلة الدفاع والتصدي إلى الإحباط، وملاحقة العناصر التكفيرية وتدميرهم.
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وكان العميد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة
، قد أكد أنه فى إطار الجهود المتواصلة
التي تقوم بها القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب بشمال سيناء وتأمين كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة ، نجحت القوات فى إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على إحدى الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام 4 عربة وعدد من العناصر التكفيرية.
وأضاف المتحدث العسكري في بيان له أن قوات التأمين للارتكاز الأمنى قامت بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة مما أسفر عن مقتل 18 فردًا تكفيريًا منهم فرد يرتدى حزامًا ناسفًا، وتدمير 4 عربة منها 3 عربة مفخخة.