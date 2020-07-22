العميد خالد عكاشة: حرب مصر ضد الإرهاب انتقلت من الدفاع إلى الملاحقة.. فيديو

نجاحات العملية سيناء 2018، من خلال سحق العناصر الإرهابية والمرتزقة. أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن ما قامت به القوات المسلحة اليوم يعزّز





وأضاف "عكاشة" خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أ ن حرب مصر ضد الإرهاب تطورت إلى حد كبير، بالانتقال من مرحلة الدفاع والتصدي إلى الإحباط، وملاحقة العناصر التكفيرية وتدميرهم.





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