ميدو: الدوري لن يؤجل بسبب إصابات كورونا وهيتلعب ولو بالناشئين

أكد أحمد حسام "ميدو"، نجم نادي الزمالك، ومنتخب مصر السابق، أن الدوري المصري الممتاز لن يتم إلغاؤه او تأجيله بأي حال من الأحوال.









وأضاف "ميدو"، أثناء تقديم برنامجه "أوضة اللبس" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن هناك مصادر خاصة به داخل اللجنة الخماسية أكدت أن الدوري سيلعب في موعده ولن يتم تأجيله.

وأوضح "ميدو"، أن الدوري سيستكمل بغض النظر عن عدد الإصابات داخل الفرق، كما أنه سيتم التعامل مع إصابات فيروس كورونا مثل التعامل مع الإصابات العضلية.

وكشف "ميدو"، عن أنه في حالة ارتفاع عدد الإصابات في الفرق لتمنعها من اللعب بشكل طبيعي سيقوم الفريق باستكمال الدوري بلاعبي الناشئين.

وكان محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أعلن ظهور 18 حالة إصابة بكورونا داخل معسكر فريق الإنتاج الحربي.