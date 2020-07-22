التفويض بإرسال عناصر في مهام قتالية خارج الحدود.. مد حالة الطوارئ.. حصاد البرلمان في أسبوع

أصدرت وزارة شئون المجالس النيابية بيانًا تضمن حصاد الجلسات وقالت الوزارة: "شهد البرلمان يوم الإثنين الموافق 20 يوليو 2020 عدة جلسات مطولة بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية.





وبدأت الجلسة بالموافقة بأغلبية عدد أعضاء المجلس بعد اكتمال النصاب القانوني وحضور أكثر من ثلثي أعضاء المجلس على قراري رئيس الجمهورية؛ الأول رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 27 من يوليو عام 2020 وحتى 26 أكتوبر 2020 والثاني قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.





وتم التصويت النهائي بالموافقة على عدة مشاريع قوانين مُقدمة من الحكومة منها: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية "2019- 2020".





كما تم التصويت على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ومشروعي قانوني بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005 ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.





وشهدت الجلسة ايضا التصويت على مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون لرقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية ومشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.





وتمت مناقشة عدة مشروعات قوانين هي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس. ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "المترولوجيا".





وعقد مجلس النواب جلسة سرية استعرض فيها مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2020 والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.





وقد وافق المجلس، بإجماع آراء النواب الحاضرين، خلال تلك الجلسة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.





كما رصدت الوزارة ما دار بجلسات الأحد الموافق 19 يوليو 2020 بحضور المستشار علاء فؤاد - وزير شئون المجالس النيابية حيث وافق البرلمان على عدة قرارات وقوانين:





وبدأت الجلسة بنعي الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الذى وافته المنية منذ أيام وهو يؤدى دوره الوطنى الذى لم يتخلى عنه فى يوم من الأيام وفيما يتعلق بالتعديل الوزاري وعملًا بحكم المادة 147 من الدستور، والتى أجازت لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث اعضاء المجلس؛ فقد وافق مجلس النواب على تعيين اللوا محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي خلفًا للفريق محمد سعيد العصار.



