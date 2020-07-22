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اقتصاد

العربية للتنمية الإدارية تناقش التوظيف على أساس المهارات لا الشهادات.. اليوم

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:00 ص
المنظمة العربية للتنمية
المنظمة العربية للتنمية الإدارية
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آية الجارحي
تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية ندوة افتراضية بعنوان "التوظيف على أساس المهارات وليس الشهادة الجامعية"، اليوم  الأربعاء .

وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير المنظمة، في تصريحات له، إن أهمية الندوة تنطلق من حاجة الاقتصاد بفروعه المختلفة لكفاءات ومهارات تجيد ممارسة الأنشطة الإنتاجية والخدمية ميدانيًا. وهذا يعني التركيز على المهارات بدل الشهادات الجامعية في اختيار الموظفين سواء الحكوميين أو القطاع الخاص، خاصة بعد أن تبين أن متطلبات شغل الوظائف المعاصرة تحتاج لمهارات لا توفرها الشهادات الجامعية لوحدها.

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وعليه فلابد من إحداث تغيير جوهري في سياسات تخطيط القوى العاملة وإعادة وضع استراتيجية توظيف مختلفة كليًا في فلسفتها وأسسها.

ويتحدث في الندوة المهندس كل من: الدكتور هاني محمود وزير التنمية الإدارية الأسبق، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري حاليا بجمهورية مصر العربية،  و موسى أبو زيد – رئيس ديوان الموظفين العام  دولة فلسطين، و توفيق زروال - مدير الوظيفة العمومية بقطاع إصلاح الادارة - وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – المملكة المغربية.

ويشارك أيضا بالندوة، الشيخ خلفان بن ناصر الوهيبي مدير عام المراجعة والمتابعة الإدارية - المكلف بأعمال وكيل الوزارة لشؤون الخدمة المدنية سلطنة عمان.

كما يشارك الدكتور  ماهر حماد جوهان الوكيل الفني لوزارة التخطيط جمهورية العراق .

وتناقش الندوة الأسس والأبعاد المفاهيمية والتطبيقية للتحول نحو اعتماد المهارات في التشغيل وسياسات التوظيف على اساس المهارات وآليات تطبيقها،ومقاربات التشغيل على أساس المهارات في الوظيفة العامة والتشغيل في القطاع الخاص، ومتطلبات التحول في النظم التعليمية (مؤسسات وعمليات وأدوات) نحو البناء المهاري وتطبيقات وتجارب التوظيف على أساس المهارات بدل الشهادات الجامعية.
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