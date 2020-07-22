هواوي تدعو كافة الأطراف للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

نشرت هواوي تقريرها السنوي للاستدامة 2019 الذي يتضمن تفاصيل إسهاماتها في مجالات دعم أمن واستقرار الشبكات والحد من الانبعاثات ومواكبة التغيرات المناخية ومراحل تنفيذ برنامج مبادرتها العالمية "التقنية للجميع" (TECH4ALL) الذي تستهدف دعم مسارات نشر التقنيات الرقمية وأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة على مدار العام الماضي.





يعتبر دعم استقرار الشبكات الذي تقوم به هواوي في إطار الوفاء بمسؤولياتها الاجتماعية من أهم أعمالها في مجال الاستدامة، حيث تسعى أثناء حالات الطوارئ مثل الزلازل والأعاصير والتسونامي وفي المناطق غير المستقرة للعمل على ضمان استمرار عمل الشبكات، ويواصل موظفوها العمل الجاد للحفاظ على خدمات شبكات الاتصالات ودعم تشغيلها بشكل سلس دون أي انقطاع في الخدمة.





ويظهر التقرير تفاصيل عمل هواوي في عام 2019 على مواصلة توفير خدمات الشبكات خلال أكثر من 200 من الأحداث الكبرى والكوارث الطبيعية.





كما أعلنت هواوي من خلال التقرير عن أهدافها على المدى الطويل والمتوسط للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز الاقتصاد الدائري والاعتماد على الطاقة المتجددة بالإضافة إلى ما حققته في هذا الإطار على مدار عام 2019. ويظهر التقرير قيام هواوي بتحسين كفاءة منتجاتها الرئيسية من حيث استهلاك الطاقة بنسبة وصلت إلى 22%، حيث استهلكت هواوي في 2019 ما يصل إلى 1.25 مليار كيلو واط ساعي من الطاقة النظيفة، أي ما يعادل الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى 570.000 طن.

وللمساهمة في دعم الاقتصاد المستدام، التزمت الشركة باستغلال الموارد على أفضل وجه من خلال تعزيز دورة حياة المنتج. فعلى سبيل المثال، تم إعادة استخدام ما يصل إلى 86% من المنتجات المرتجعة، مما قلص نسبة التخلص من النفايات الإلكترونية لتصل إلى 1.24% فقط

وواصلت هواوي الاعتماد على المزيد من مصادر الطاقة المتجددة، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية للمصانع الكهروضوئية التي تم بناؤها على الأراضي التي تمتلكها الشركة إلى 19.35 ميغاواط، مولدةً ما يصل إلى 13.57 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية على مدار عام 2019. كما تنشر هواوي حلولها الكهروضوئية الذكية على نطاق واسع مثل المحطة الكهروضوئية في مقاطعة خوخوي في الأرجنتين والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 300 ميغا واط. وتولد المحطة الكهروضوئية الكهرباء بطاقة تصل إلى 660 مليون كيلو واط ساعي سنويًا أي ما يكفي لتزويد 160.000 منزل بالطاقة الكهربائية.