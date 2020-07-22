إصابة مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي بـ كورونا

أعلن أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إصابة مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي بفيروس كورونا .
وأضاف "ميدو" خلال تقديم برنامجه "أوضة
اللبس"، والمذاع عبر فضائية " النهار"، أنه علم من مصادر مؤكدة إصابة مختار مختار بفيروس
كورونا بجانب الـ 18 حالة التي أعلن عنها بالنادي .
وأوضح "ميدو" أن الدوري سيستكمل بغض النظر عن عدد الإصابات داخل الفريق
وأنه سيتم التعامل مع إصابات فيروس كورونا مثل التعامل مع الإصابات العضلية .
وكشف "ميدو" أنه في حالة ارتفاع أعداد الإصابات في الفرق لتمنعه من
اللعب بشكل طبيعي حالة سيتم استكمال الدوري بفرق الناشئين .
وكان محمد سلطان
رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة قد أعلن ظهور 18 حالة إصابة بكورونا داخل
معسكر فريق الإنتاج الحربي .