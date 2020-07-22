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رياضة

إصابة مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي بـ كورونا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:12 ص
مختار مختار
مختار مختار
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محمد سمير

أعلن أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إصابة مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي بفيروس كورونا .


وأضاف "ميدو" خلال تقديم برنامجه "أوضة اللبس"، والمذاع عبر فضائية " النهار"، أنه علم من مصادر مؤكدة إصابة مختار مختار بفيروس كورونا بجانب الـ 18 حالة التي أعلن عنها بالنادي .

 

وأوضح "ميدو" أن الدوري سيستكمل بغض النظر عن عدد الإصابات داخل الفريق وأنه سيتم التعامل مع إصابات فيروس كورونا مثل التعامل مع الإصابات العضلية .

 

وكشف "ميدو" أنه في حالة ارتفاع أعداد الإصابات في الفرق لتمنعه من اللعب بشكل طبيعي حالة سيتم استكمال الدوري بفرق الناشئين .

 

وكان محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة قد أعلن ظهور 18 حالة إصابة بكورونا داخل معسكر فريق الإنتاج الحربي .

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