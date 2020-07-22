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أخبار البلد

«المعلمين» تثمن جهود القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب وتنعي شهداء بئر العبد

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:18 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
أكدت هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب أنها تثمن الجهود المتواصلة التى تقوم بها القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب بشمال سيناء وإحباط محاولة الهجوم الإرهابى على إحدى الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد .

وأكد نقيب المعلمين أن جموع الشعب المصرى تقف خلف جيشها وقيادتها السياسية ضد قوى الشر فى الداخل والخارج.

ونعى "الزناتى" استشهاد 2 من أبطال القوات المسلحة وتمنى الشفاء العاجل للمصابين الأربعة من قواتنا الباسلة أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطنى .
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