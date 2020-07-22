قبل لقاء الأهلي.. ظهور حالتي كورونا في سموحة و18 بالإنتاج الحربي.. فيديو

قال محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، إن المسحة الطبية التى خضع لها نادي سموحة السكندري، أظهرت وجود حالتى إصابة بفيروس كورونا.





وأضاف محمد سلطان، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الفحص الطبي أثبت وجود حالتى كورونا داخل فريق سموحة وذلك بعد ساعات من مواجهة الزمالك الودية.





كما تحدث محمد سلطان عن الحالات التى تم اكتشافها فى الانتاج الحربي قائلاً: "الفريق العسكرى أجري مسحة قبل السفر إلى شرم الشيخ وجاءت سلبية، واللاعبون أجروا مسحة بعد العودة من شرم الشيخ أثبتت اصابة 18 لاعبًا بكورونا".





وتابع: "تم عزل الـ 18 لاعبًا المصابين فى الإنتاج، وسيتم إجراء مسحة جديدة بعد 10 أيام"، مضيفا :" معسكر شرم الشيخ سبب إصابة لاعبي الانتاج الحربي بالفيروس التاجي".





وواصل :" هناك تعليمات للأندية بشأن إقامة المعسكرات يجب إتباعها، ويجب تقليل عدد الوديات وعدد الحاضرين للمباريات في الملعب تفاديا لزيادة الإصابات".





وأتم قائلا : "مباراة الاهلى وسموحة ستقام، بشكل طبيعي رغم ظهور حالتي كورونا بالنادي السكندري، وسيتم فقط عزل الثنائى المصاب".