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برلمان

برلماني: خطة وزارة التعليم قضت على أزمة الدروس الخصوصية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:02 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
أيد فايز بركات عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن استمرار غلق جميع السناتر، وتوفير تعليم كاف؛ لكي يعتمد الطالب على ذاته، وإلزام المعلمين بالحضور.

وقال "بركات" لـ"صدى البلد"، إن الفترة الماضية شهدت هجوما شرسا من جانب مافيا الدروس الخصوصية وأصحاب المصالح الذين يريدون فتح السناتر واستمرار الدروس الخصوصية، ولكن الخطة التى وضعتها وزارة التربية والتعليم، جديرة بالاهتمام، وتقضى تماما على هذه الأزمة، فهى تعتمد على نظام الفهم وليس التلقين.

وكان ذلك بعد أن أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الدروس ممنوعة والسناتر مقفولة، والوزارة ستوفر مصادر تعلم كافية لكي يعتمد عليها الطلاب، والمعلمون سيلتزمون بالحضور.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه سيتم توفير الأدوات الرقمية اللازمة، وبالتالي لا حاجة للدروس بعد الآن.

وأضاف "هناك فوضى تعليمية على وسائل التواصل الاجتماعي ، وهذا غير مقبول ، فأي مادة علمية تقدم للطلاب بشكل غير مرخص الوزارة لن تكون مسئولة عن سلامتها".

وأشار إلى أن الوزارة ستوفر كافة الأشكال الدراسية المعتمدة، لنوفر على الأهالي الأموال التي كانوا يدفعونها في الدروس الخصوصية.
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وزير التعليم: الدروس ممنوعة والسناتر مقفولة والوزارة ستعوض الطلاب دراسيا

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