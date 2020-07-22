الجنيه خير من الصيام.. مبروك عطية: مساعدة الفقير أولى من الأضحية.. فيديو

نصح الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، المسلمين بألا ينتظروا الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة لأنهم لا يضمنون أعمارهم، وعليهم الإكثار من الطاعات في كل الأوقات.





وقال "عطية"، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، إن النبي قال في حديثه الشريف: "أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها" لم يقصد الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة.





وأشار إلى أن حديث النبي "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العشر من ذي الحجة" منوها أن اللفظ عام في العمل الصالح وليس الصوم فقط.





وتابع: من نوى الصيام فقط فله الجزاء من الله ولكن يجوز تأجيل ذبح الأضحية هذا العام من أجل مساعدة الفقير المحتاج بالمال، قائلاً "الجنيه خير من الصيام".