شبه والدته كيت.. شاهد الأمير جورج في عيد ميلاده السابع.. صور

احتفل الأمير جورج، ابن حفيد الملكة إليزابيث الثانية، بعيد ميلاده السابع، اليوم، بجلسة تصوير جديدة نشرها قصر كينجستون الملكي.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أظهرت الصور الجديدة للملك المستقبلي، الأمير جورج - ترتيبه الرابع على كرسي العرش - وهو يحتفل بعيد ميلاده السابع، وأصبح شديد الشبه بوالدته كيت ميدلتون في نفس العمر.





والتقطت الصور التذكارية الجديدة، كالمعتاد، بواسطة والدته كيت ميدلتون (38 عامًا) التي اتخذت التصوير هواية لها، وتصور أبنائها طوال بقائهم في المنزل.





خطط الأمير ويليام وكيت للاحتفال بعيد ميلاد جورج السابع في المنزل، برفقة الأهل والأصدقاء فقط، وظهر في صور جورج أنه أصبح أكثر نحافة وبدأ في التخلي عن ملابس الطفولة.





ظهر جورج مرتديا قميص بولو أخضر زيتوني بقيمة 8 جنيهات إسترليني، وشورت، محتفلا بعيد ميلاده في حرارة الصيف، وبدا متحمسا مثل عمه جورج الذي يحبه على الرغم من أنه لم يتمكن من رؤيته منذ فترة طويلة.





أعلنت كيت في وقت سابق أنها تكافح من أجل تعليم أطفالها بالمنزل، وتعليمهم مهارات جديدة خلال إغلاق فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).