نادي الإنتاج الحربي: إعادة المسحة الطبية لفريق الكرة بالكامل خلال ساعات

أكد خالد المهدي مدير الكرة بنادي الانتاج الحربي أنه ستتم إعادة المسحة الطبية لجميع أفراد الفريق الأول خلال ساعات؛ للتأكد من سلامة الجميع.





وأضاف المهدي في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق ان جميع لاعبي الفريق سيخضعون لمسحة طبية خلال ساعات من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة والوقائية للاعبين خلال الفترة القادمة.





وتابع: أخطرنا جميع الحالات بالعزل المنزلي وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المصابين وستتم إعادة المسحات الطبية للتأكد من الحالات.



