تحرك برلماني بشأن زيادة رسوم مصاريف المدارس الخاصة رغم قرار الوزير

قالت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إنها قامت بتقديم طلب إحاطة الى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بشأن زيادة رسوم مصاريف المدارس الخاصة.









وأكدت "نصر" لـ"صدى البلد"، أن هناك العديد من أولياء الأمور المتضررين من ارتفاع مصاريف المدارس الخاصة الذين يؤكدون أن هذه المدارس تقوم بالاستمرار فى تكلفة المدرسة برغم أن الدراسة ستكون يومين فقط حضورا والباقي تعليم عن بعد وذلك أمر مرفوض تماما.









وأوضحت النائبة أن المدارس تريد تحصيل رسوم سنة كاملة من أجل ضمان عملية السداد مع أن وزارة التربية والتعليم أكدت أن الدراسة العام المقبل ستكون دمجا بين الحضور والتعليم عن بعد.









وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن لجنة التعليم سوف تقوم بعمل جلسة خاصة لمناقشة هذا الأمر بحضور الوزير لحل هذه الأزمة.



