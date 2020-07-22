AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تحرك برلماني بشأن زيادة رسوم مصاريف المدارس الخاصة رغم قرار الوزير

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 08:04 ص
المدارس الخاصة
المدارس الخاصة
Advertisements
حسن رضوان
قالت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إنها قامت بتقديم طلب إحاطة الى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بشأن زيادة رسوم مصاريف المدارس الخاصة.


وأكدت "نصر" لـ"صدى البلد"، أن هناك العديد من أولياء الأمور المتضررين من ارتفاع مصاريف المدارس الخاصة الذين يؤكدون أن هذه المدارس تقوم بالاستمرار فى تكلفة المدرسة برغم أن الدراسة ستكون يومين فقط حضورا والباقي تعليم عن بعد وذلك أمر مرفوض تماما.


وأوضحت النائبة أن المدارس تريد تحصيل رسوم سنة كاملة من أجل ضمان عملية السداد مع أن وزارة التربية والتعليم أكدت أن الدراسة العام المقبل ستكون دمجا بين الحضور والتعليم عن بعد.


وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن لجنة التعليم سوف تقوم بعمل جلسة خاصة لمناقشة هذا الأمر بحضور الوزير لحل هذه الأزمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عضو لجنة التعليم بالبرلمان تستمع لشكاوى أولياء الأمور حول مصروفات المدارس الخاصة على الهواء.. فيديو

مطالبة بضمانات لأولياء الأمور.. نائبة تتقدم بطلب إحاطة بشأن أزمة سداد مصروفات المدارس الخاصة

تعليم النواب: تلقينا شكاوى من أولياء أمور بسبب زيادة مصروفات المدارس الخاصة

برلمانية: بحث أزمة المصروفات الدراسية مع المدارس الخاصة

لعدم استكمال الجدول الزمني.. نواب يطالبون الأجهزة المعنية برد جزء من المصروفات الدراسية.. ويحذرون: لا داعي لزيادتها في العام الجديد

برلماني يقترح إلغاء رسوم الباص والأنشطة من مصاريف المدارس الخاصة

ترشيحاتنا

أعمال العشر الأول من ذي الحجة .. اعرف المأثور عن النبي في هذه الأيام

كيفية تقسيم لحم الأضحية.. الإفتاء تصحح اعتقادًا خاطئًا

8 طرق تحميك من غيبوبة السكر

شاهد.. البحر بلون الدم بسبب عادة شنيعة منذ 1000 عام.. صور

البيت الأبيض: ترامب يبحث مع محمد بن زايد خفض التصعيد في ليبيا

ننشر حركة تنقلات رؤساء المباحث بمديرية أمن القاهرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. البحر بلون الدم بسبب عادة شنيعة منذ 1000 عام.. صور

انتشار كورونا بين الشباب.. إغلاق الشواطئ والحانات الإسبانية بعد ارتفاع الإصابات

بـ 3 توابل فقط .. علاج البلغم والكحة