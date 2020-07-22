اللواء نصر سالم: جاهزية القوات المسلحة أحبطت عنصر المفاجأة للإرهابيين في بئر العبد.. فيديو

أكد اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق أن تصدي القوات المسلحة للهجوم الإرهابي بمنطقة بئر العبد يدل على الدقة العالية والجاهزية الدائمة للقوات المسلحة المصرية أمام عنصر امتلك المفاجأة وحققها ولكن العنصر الإرهابي اصطدم برد الفعل القوي للقوات المسلحة.





وأضاف "سالم" خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز، أنه تم القضاء على 18 إرهابيًا وتدمير سيارات مفخخة، وذلك بوجود القوات الجوية التي طاردت العناصر الإرهابية بقوة.





ونوه رئيس جهاز الإستطلاع الأسبق إلى أن مثل تلك العمليات الإرهابية تدار بأجندات خارجية لإحداث نوع من القلق داخل مصر وإحباط العزيمة المصرية.



