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عضو لجنة التفاوض: ملء سد النهضة خطوة استباقية من إثيوبيا لتهدئة شعبها.. فيديو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:27 ص
سد النهضة
سد النهضة
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إبراهيم القادري
قال الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة التفاوض بشأن سد النهضة، إن الاجتماع الذى تم أمس، بخصوص سد النهضة، كان يحضره المراقبون والخبراء، وقدموا تقريرا للرؤساء، وبناء عليه صدر البيان الرئاسي أمس.

وأضاف علاء الظواهري خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن بيان الرئاسة أمس، يوجد به 3 نقاط أساسية ومنها "اتفاق قانوني، واتفاق ملزم، واتفاق يشمل الملء والتشغيل" وهذه الـ3 نقاط كانت نقاطًا خلافية خلال المفاوضات الماضية.

وأوضح علاء الظواهري، أن منطقة المنتصف في سد النهضة ارتفاعها 60 مترًا وكنا نعلم ان الأمطار ستأتي بشدة وترتفع فوق هذا المنسوب وستدفع من فوق هذه المنطقة .

وتابع: إن إعلان إثيوبيا عن بدء ملء سد النهضة، له بعد سياسي وليس بُعدًا فنيًا، لافتًا إلى أن ملء السد هي خطوة استباقية منها لتهدئة الداخل الإثيوبي للحصول على مكسب سياسي داخلي .

وشدّد على أن إعلان إثيوبيا عن ملء السد؛ ليس في صالح المفاوضات، مشيرًا إلى أن النقاط الذى أكد عليها البيان الرئاسي، هي نقاط جيدة للمفاوض المصري.
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