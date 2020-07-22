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برلمان

تحرك برلماني بشأن عدم تعيين الـ 36 ألف معلم

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:02 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
قالت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إنها قامت بتقديم طلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بشأن أزمة الـ 36 ألف معلم غير المعينين.

وأكدت "نصر" لـ"صدى البلد"، أن وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية قامت بالإعلان عن مسابقة للمعلمين، وقام عدد كبير من المعلمين بإرسال أوراقهم وتم بالفعل عقد امتحانات لهم وعدد كبير يبلغ 36 ألف معلم اجتاز الاختبار، ولكن لم يتم تعيينهم حتى الآن رغم حاجة المنظومة لهم.

وأشارت عضو مجلس النواب، أن الوزارة ردت وقالت إنها تقوم بإعداد قاعدة بيانات بشأن هؤلاء المعلمين وحتى الآن لم يتم تعيين أحد رغم تصريحاتها.

وأكدت النائبة على ضرورة توضيح سبب عدم تعيين هؤلاء المعلمين رغم كونهم اجتازوا الاختبارات، مشددة على سرعة الرد وحل هذه المشكلة بأسرع وقت.

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