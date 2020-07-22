نجوى إبراهيم تقدم التعازي في شهداء الوطن.. فيديو

قدمت الإعلامية نجوى إبراهيم، التعازى فى شهداء الوطن، قائلة إن أبناء الوطن الذين قدّموا أرواحهم عندما استهدفت مجموعة إرهابية ارتكازا أمنيا في منطقة بئر العبد، يؤكدون أن شهداء الوطن لا يبخلون على وطنهم بشيء ، ويبذلون أرواحهم فى سبيل الدفاع عنه.





وأضافت نجوى إبراهيم، خلال مشاركتها الإعلامى وائل الإبراشي، تقديم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى، أن هذه هى العاطفة والحب الجارف الذى يتمتع به أبناء الوطن تجاه وطنهم.. والعواطف أرقى وأجمل حب".



