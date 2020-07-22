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ديني

مبروك عطية: القادر الذي لا يضحي لا ذنب عليه أمام الله.. فيديو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:26 ص
الاضحية
الاضحية
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محمد شحتة
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الأضحية، سُنَّة للقادر عليها، ومعنى ذلك أن القادر قد لا يضحي، وليس عليه ذنب.

وأضاف "عطية"، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن أنه يجوز للقادر على الأضحية ألا يذبحها، ويساعد فقيرا في أزمة .

وأوضح أن الأضحية ليس فيها جديد، وشروطها في ذاتها، خلوها من العيوب؛ لأن الله طيب يقبل الطيب، وهذه الأضحية تقدم خالصة لوجه الله، والله يقول: (لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ).

ونوّه إلى أنه لا يجوز الاشتراك في نوع غنم واحدة، لكن الإبل والبقر يجوز الاشتراك فيها بحدود 7 أسهم للأشخاص.
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