مبروك عطية: القادر الذي لا يضحي لا ذنب عليه أمام الله.. فيديو

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الأضحية، سُنَّة للقادر عليها، ومعنى ذلك أن القادر قد لا يضحي، وليس عليه ذنب.





وأضاف "عطية"، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن أنه يجوز للقادر على الأضحية ألا يذبحها ، ويساعد فقيرا في أزمة .





وأوضح أن الأضحية ليس فيها جديد ، وشروطها في ذاتها ، خلوها من العيوب؛ لأن الله طيب يقبل الطيب، وهذه الأضحية تقدم خالصة لوجه الله ، والله يقول: (لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ).



