مساعد وزير السياحة يوضح آلية الرقابة على القرى والمنشآت السياحية

قال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة، إن هناك بعض المنشآت السياحية والقرى، ليست تحت إشراف وزارة السياحة، موضحًا أن هناك قرارات داخلية تضعها المنشآت في الداخل".
وأضاف مساعد وزير السياحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة ام بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أن الشكاوى التى تأتي للوزارة من المنشآت غير التابعة للوزارة، ويتم التواصل مع تلك المنشأة وإخبارها؛ لعدم تكرار تلك المشكلة.
وأوضح أن الوزارة لديها دور رقابي لتطبيق الإجراءات التى تضعها الدولة.
وقد وافق وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني على التوصيات والحلول المقترحة، من نائبته، غادة شلبي؛ للقضاء على ظاهرة الكيانات غير المرخصة.