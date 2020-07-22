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توك شو

مساعد وزير السياحة يوضح آلية الرقابة على القرى والمنشآت السياحية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:44 ص
المنشآت السياحية
المنشآت السياحية
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البهي عمرو
قال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة، إن هناك بعض المنشآت السياحية والقرى، ليست تحت إشراف وزارة السياحة، موضحًا أن هناك قرارات داخلية تضعها المنشآت في الداخل".

وأضاف مساعد وزير السياحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة ام بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أن الشكاوى التى تأتي للوزارة من المنشآت غير التابعة للوزارة، ويتم التواصل مع تلك المنشأة وإخبارها؛ لعدم تكرار تلك المشكلة.

وأوضح أن الوزارة لديها دور رقابي لتطبيق الإجراءات التى تضعها الدولة.

وقد وافق وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني على التوصيات والحلول المقترحة، من نائبته، غادة شلبي؛ للقضاء على ظاهرة الكيانات غير المرخصة.

يأتى ذلك، فى إطار إيمان الغرفة والوزارة بأهمية استقرار السوق السياحية، بما يضمن جودة المنتج السياحي المقدم للسائحين وحفاظا على سمعة المقصد المصري، وحرصًا على مصالح ومقدرات الشركات السياحية الجادة والملتزمة، والتى تتأثر بشكل مباشر من انتشار ظاهرة الكيانات غير المرخصة.

وأفاد الإخطار المرسل لـ"غرفة شركات السياحة"- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- بأن التوصيات، تضمنت؛ الحجز الفندقي للمجموعات السياحية، من خلال "شركة سياحة أو المنصات الالكترونية المعتمدة" دون التعامل مع الكيانات غير القانونية، لا بد أن يتم حجز الأنشطة السياحية المختلفة عن طريق الشركات السياحية، وحظر العاملين بالفنادق من التسوق لأنشطة سياحية مع كيانات غير مرخصة.
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