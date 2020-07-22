مساعد وزير السياحة يوضح آلية الرقابة على القرى والمنشآت السياحية





يأتى ذلك ، فى إطار إيمان الغرفة والوزارة بأهمية استقرار السوق السياحية، بما يضمن جودة المنتج السياحي المقدم للسائحين وحفاظا على سمعة المقصد المصري، وحرصًا على مصالح ومقدرات الشركات السياحية الجادة والملتزمة، والتى تتأثر بشكل مباشر من انتشار ظاهرة الكيانات غير المرخصة.



