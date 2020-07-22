بشرى سارة من وزير التعليم بشأن تصحيح العينات العشوائية لامتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم، إن العينات العشوائية لامتحانات الثانوية العامة مُبشرة .





وأضاف طارق شوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "الشكر لكل من ساهم في نجاح امتحانات الثانوية العامة هذا العام".





وتابع طارق شوقي: "الاعلان عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة ستكون بعد عيد الأضحى".





وأكمل طارق شوقي: "نسعى فى النظام الجديد للثانوية العامة إلى البُعد عن الحفظ واسترجاع المعلومات لجمع الدرجات في الامتحان والانتقال إلى الفهم والبحث عن المعلومة".



