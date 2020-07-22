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بشرى سارة من وزير التعليم بشأن تصحيح العينات العشوائية لامتحانات الثانوية العامة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:14 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
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هاني حسين
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن العينات العشوائية لامتحانات الثانوية العامة مُبشرة .

وأضاف طارق شوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "الشكر لكل من ساهم في نجاح امتحانات الثانوية العامة هذا العام".

وتابع طارق شوقي: "الاعلان عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة ستكون بعد عيد الأضحى".

وأكمل طارق شوقي: "نسعى فى النظام الجديد للثانوية العامة إلى البُعد عن الحفظ واسترجاع المعلومات لجمع الدرجات في الامتحان والانتقال إلى الفهم والبحث عن المعلومة".

ولفت طارق شوقي: "الأسئلة فى نظام الثانوية العامة الجديد ستكون لقياس مدى فهم واستيعاب الطالب".
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