4 أضعاف.. توسيع نطاق خدمات الإنترنت في كل الجامعات المصرية.. فيديو

أكد الدكتور محمد لطيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، أن الجامعات المصرية استفادت من أزمة كورونا في عرض المواد العلمية على الإنترنت، وتم طرح المواد العلمية التي أصبحت موجودة على الإنترنت.





وأضاف "لطيف" خلال تصريحات لفضائية اكسترا نيوز أنه يتم الآن تجهيز المادة العلمية للفصل الدراسى الأول لكل مقرر، وتوفير مصادر علمية محلية وعالمية وربطها بالمحتوى العالمى على الإنترنت.





وتابع ا لأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات أ ن امتحانات الفرقة النهائية للجامعات مرت بسلام، حيث تضمنت امتحان 446 ألفًا و526 طالبًا وطالبة، حضر منهم 396 ألفًا و381 طالبة.





وأشار الدكتور محمد لطيف إلى أنه تم توسيع نطاق خدمات الإنترنت بجميع الجامعات المصرية، بالتنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات، بحيث تمت مضاعفة سرعة الإنترنت 4 أضعاف خلال الفترة الماضية.