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رياضة

لصالح الصرح العظيم.. طارق قنديل: مجلس الأهلي صف واحد.. شاهد

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:59 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلي أنه ملتزم تمامًا بقرار الإدارة بعدم التحدث فى شئون النادى في السوشيال ميديا .

وقال طارق قنديل عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "احتراما والتزاما بقرار مجلس الإدارة بعدم التحدث فى شئون النادى في السوشيال ميديا، أتجنب التعليق علي كثير من الأحداث التي تخص النادي".

وأضاف: "دائما وأبدًا النادي العظيم كبير برموزه وتاريخه ومش محتاجة تأكيد نحن في صف واحد دائما لصالح الصرح العظيم النادي الأهلي  وتواصلي وعلاقاتي هي مع رموز النادي وقاماته ونتعامل دائما بالأساليب التي تليق بالنادي وقيمته".

وأوضح: "احترامي وتقديري واعتزازي بقيمة وقامة محمود الخطيب لاتقبل القسمة على اتنين.. عاش الأهلي راسخا قويا بمبادئه ورموزه ".
لصالح الصرح العظيم.. طارق قنديل: مجلس الأهلي صف واحد.. شاهد
لصالح الصرح العظيم.. طارق قنديل: مجلس الأهلي صف واحد.. شاهد
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