امتحانات الثانوية العامة 2021 إلكترونية للدفعة الجديدة.. برلمانيون: التعليم عن طريق الدمج بين الحضور والإلكترونى ضرورة.. ومطالب بتوفير الإنترنت فى المدارس الإعدادية والابتدائية

- عضو تعليم النواب: الدولة أدارت امتحانات الثانوية بجدارة.. وخطة "التعليم عن بعد" ممتازة
- برلمانى: امتحانات الثانوية العامة انتهت بشكل ممتاز وخطة العام القادم الكترونية
- جزء حضور والآخر عن بعد.. برلمانية تكشف خطة الدولة عن التعليم بجميع المراحل في 2021
تنطلق خطة التعليم الهجين التي توضع من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، مع بدء العام الدراسي الجديد والتي تستعد الجامعات تطبيقها للمرة الأولى.
في سياق آخر، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة العام القادم إلكترونيا بنظام الكتب المفتوح لدفعة 2020/ 2021.
وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر صحفي له، إن الثانوية العامة العام القادم لن تكون تراكمية لأن قانون الثانوية العامة الجديد لم يتم تعديله حتى الآن.
وحول هذا الأمر، استطلع موقع صدى البلد" آراء عدد من نواب البرلمان الذين أكدوا جميعا أن لجنة التعليم أعطت وزارة التعليم مهلة شهرا لوضع خطة تعليمية للعام المقبل تعتمد على الدمج بين الحضور والتعليم عن بعد، مؤكدة أنه حتى الآن لم نحصل على إجابات بشأن هذا الأمر ولكن ستكون هذه الخطة معتمدة على الدمج.
وقالت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن لجنة التعليم أعطت وزارة التعليم مهلة شهر لوضع خطة تعليمية للعام المقبل تعتمد على الدمج بين الحضور والتعليم عن بعد، مؤكدة أنه حتى الآن لم نحصل على اجابات بشأن هذا الأمر ولكن ستكون هذه الخطة معتمدة على الدمج.
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وأضافت "نصر"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة مع مسئولي وزارة التعليم، تم التنويه على السنوات المختلفة بالنسبة للدمج بين الحضور والتعليم عن بعد من مرحلة كيجى 1 لـ 3 ابتدائي سيتم الحضور دون الاعتماد على التعليم عن بعد، حيث إن الطفل فى هذا العمر لا يستطيع أن يعتمد على الجانب الإلكترونى.
وأوضحت النائبة أنه من بداية رابعة ابتدائية إلى نهاية المرحلة الابتدائية سيكون هناك جزء حضور وجزء آخر إلكترونى، أما مرحلة الإعدادى فسيتم تحديد أيام حدود من يومين لـ 3 والباقى عن بعد، أما المراحل الثانوية ستكون يومين فقط والباقى إلكترونى.
وأكدت ماجدة نصر أن الجانب العملى فى التعليم الفنى يعتمد على المعامل الافتراضية التي ستكون عبارة عن فيديوهات يتم تشغيلها عن طريق بنك المعرفة، مشيدة بقرارات الدولة بشأن تحديد خطة الجامعات بداية من العام الدراسي 17/10 الذي تم تحديده، حيث سيكون هناك جزء حضور والجزء الأكبر إلكترونى.
وأشاد عبد الرحمن البكري، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بجهود الدولة في المحافظة على الطلاب الثانوية العامة من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وغيرها، متابعًا: "الدولة أدارت امتحانات الثانوية العامة بجدارة، وخطة التعليم عن بعد بالجامعات ممتازة".
وقال "البكري" لـ"صدى البلد"، إن قرار عقد الامتحانات فى منتهى الصعوبة لأنه يعتمد على صحة مليون أسرة كاملة ولكن بفضل جهود القيادة السياسية وتعاون الوزارات من أجل إنجاح الامتحانات والمحافظة على صحة المواطنين.
وأضاف عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، أن اللجنة قامت بجهود كبيرة فى المتابعة الدقيقة وإخراج جميع التقارير الخاصة باللجنة فى منتهى الدقة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة بشأن موضوع امتحانات الثانوية العامة.
من جانبه، قال فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الدولة أدارت امتحانات الثانوية العامة بشكل دقيق، قائلا: "كان هناك سيمفونية وزارية متناغمة بين وزارتى التعليم والصحة، بالإضافة إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فالامتحانات انتهت بشكل ممتاز".
وأكد "بركات" لـ"صدى البلد"، أن لجنة التعليم قامت بعقد جلسة بينها وبين وزارة التعليم بشأن خطة العام القادم التى أعلنت عنها الوزارة بأن العام القادم سيكون هناك دمج بين الإلكترونى والتعليم عن بعد، بعد أن أثبت فيروس كورونا أن التعليم الإلكتروني ضرورة لازمة ويجب أن يكون فى الحسبان.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك مشكلة فى البنية التحتية الخاصة بالمدارس الإعدادية والابتدائية بخلاف المدارس الثانوية التى شهدت تطويرا فى البنية التحتية وتعتبر مستعدة للخطة الجديدة الخاصة بالوزارة.