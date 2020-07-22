امتحانات الثانوية العامة 2021 إلكترونية للدفعة الجديدة.. برلمانيون: التعليم عن طريق الدمج بين الحضور والإلكترونى ضرورة.. ومطالب بتوفير الإنترنت فى المدارس الإعدادية والابتدائية

جزء حضور والآخر عن بعد.. برلمانية تكشف خطة الدولة عن التعليم بجميع المراحل في 2021

تنطلق خطة التعليم الهجين التي توضع من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، مع بدء العام الدراسي الجديد والتي تستعد الجامعات تطبيقها للمرة الأولى.

تنطلق خطة التعليم الهجين التي توضع من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، مع بدء العام الدراسي الجديد والتي تستعد الجامعات تطبيقها للمرة الأولى.

في سياق آخر، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة العام القادم إلكترونيا بنظام الكتب المفتوح لدفعة 2020/ 2021.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر صحفي له، إن الثانوية العامة العام القادم لن تكون تراكمية لأن قانون الثانوية العامة الجديد لم يتم تعديله حتى الآن.

وقالت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن لجنة التعليم أعطت وزارة التعليم مهلة شهر لوضع خطة تعليمية للعام المقبل تعتمد على الدمج بين الحضور والتعليم عن بعد ، مؤكدة أنه حتى الآن لم نحصل على اجابات بشأن هذا الأمر ولكن ستكون هذه الخطة معتمدة على الدمج.

















وأضافت "نصر"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة مع مسئولي وزارة التعليم، تم التنويه على السنوات المختلفة بالنسبة للدمج بين الحضور والتعليم عن بعد من مرحلة كيجى 1 لـ 3 ابتدائي سيتم الحضور دون الاعتماد على التعليم عن بعد، حيث إن الطفل فى هذا العمر لا يستطيع أن يعتمد على الجانب الإلكترونى.









وأوضحت النائبة أنه من بداية رابعة ابتدائية إلى نهاية المرحلة الابتدائية سيكون هناك جزء حضور وجزء آخر إلكترونى، أما مرحلة الإعدادى فسيتم تحديد أيام حدود من يومين لـ 3 والباقى عن بعد، أما المراحل الثانوية ستكون يومين فقط والباقى إلكترونى.









وأكدت ماجدة نصر أن الجانب العملى فى التعليم الفنى يعتمد على المعامل الافتراضية التي ستكون عبارة عن فيديوهات يتم تشغيلها عن طريق بنك المعرفة، مشيدة بقرارات الدولة بشأن تحديد خطة الجامعات بداية من العام الدراسي 17/10 الذي تم تحديده، حيث سيكون هناك جزء حضور والجزء الأكبر إلكترونى.