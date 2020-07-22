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أخبار البلد

سيناء تتصدر تويتر عقب هجوم بئر العبد.. ومغردون لـ الإرهابيين: اللي جاي هيوجع

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:33 ص
صدى البلد
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مريم عزت
تصدّر هاشتاج سيناء، موقع التواصل الاجتماعى تويتر، عقب نجاح القوات المسلحة فى إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام 4 عربات، وعدد من العناصر التكفيرية.

تفاعل رواد تويتر على الهاشتاج وجاءت تعليقاتهم كالآتي:

رسالة لكل إرهابي: احنا مبنخلصش، نشوفكوا في النار وجحيمها 

اتفرج يا إرهابي على كلاب أهل النار اللي إن شاء الله جهنم في استقبالهم عقبالك

الإسلام بريء منكم ومن افعالكم ودا عقاب المفسدين في الأرض لسه العقاب عند الله- سبحانه وتعالى- 

ولسه القادم أسوأ والضربات هتوجع .

"وإن جندنا لهم الغالبون"

جيش مصر خط دفاع قوى لمصر ولكل المصريين

وأضاف العميد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، في بيان له، أمس، أن قوات التأمين للارتكاز الأمنى، طاردت- بالتعاون مع القوات الجوية- العناصر التكفيرية، داخل إحدى المزارع، وبعض المنازل غير المأهولة؛ مما أسفر عن مقتل 18 فردا تكفيريا، منهم فرد يرتدي حزاما ناسفا، وتدمير 4 عربات منهم 3 مفخخة.

وأوضح "الرفاعي" أنه ونتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين؛ استشهد 2 من أبطال القوات المسلحة، وأصيب 4 آخرين في أثناء أدائهم واجبهم الوطني.
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