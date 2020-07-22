ننشر حركة تنقلات رؤساء المباحث بمديرية أمن القاهرة

أجرت مديرية أمن القاهرة، حركة تنقلات داخل أقسام الشرطة.
وجاءت الحركة كما يلي:
- تصعيد المقدم خالد سيف رئيس مباحث حدائق القبة إلى مفتش مباحث شبرا.
- تصعيد المقدم محمد الشموتي رئيس مباحث بولاق أبو العلا إلى مفتش مباحث الشروق وبدر.
- تصعيد المقدم أحمد عبد العزيز إلى المتاجر.
كما تم إجراء عمليات نقل لمأموري وعدد من النواب لأقسام الشرطة، كما يلي:
- تعيين العميد عمرو عويضة مأمور قسم المقطم، والمقدم محمود إسماعيل رئيسًا للمباحث، والنقيب فتحي مصيلحي رئيس العمليات، النقيب صلاح فتح الله معاون الضبط بقسم المقطم.
- نقل المقدم سامح القللي لإدارة جرائم النصب.
- نقل المقدم أحمد سمير لفرقة الجنوب.
- نقل المقدم محمد الأتربي لفرقة وسط القاهرة.
- نقل المقدم رامي الجمل لتأمين الطرق والكباري.
- تعيين المقدم أحمد وجيه رئيسًا لمباحث مصر الجديدة.
- تعيين المقدم إسلام عبد العال رئيس مباحث باب الشعرية.
- تعيين المقدم أحمد فوزي رئيس مباحث الوايلي.
- تعيين المقدم رامى الجمل لتأمين الطرق.
- تعيين المقدم إبراهيم سليم بفرقة الشمال.
- تعيين المقدم أحمد قدري رئيس مباحث الدرب الأحمر.
- تعيين المقدم مجدي عرفة رئيس مباحث قسم الظاهر.
- تعيين الرائد حسن خيري بقسم المرج.
- تعيين العقيد محمد المعداوي مفتش لفرقة الزيتون.
- تعيين المقدم محمود أبو الحسن رئيسًا لقسم حدائق القبة.
- تعيين المقدم أمين عبد الحافظ رئيسا لقسم الزاوية الحمراء.
- تعيين المقدم مصطفي الشعبيني رئيس مباحث الزيتون.
- تعيين المقدم شادي الشاهد بقسم مصر القديمة.
- تعيين المقدم إسلام مقبل بقسم شرطة مدينة نصر 2.
- تعيين المقدم شريف الوكيل رئيسًا لقسم بولاق أبو العلا.