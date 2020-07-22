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حوادث

ننشر حركة تنقلات رؤساء المباحث بمديرية أمن القاهرة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:10 ص
حركة تنقلات روساء
حركة تنقلات روساء المباحث بمديرية أمن القاهرة
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أجرت مديرية أمن القاهرة، حركة تنقلات داخل أقسام الشرطة.

وجاءت الحركة كما يلي:
- تصعيد المقدم خالد سيف رئيس مباحث حدائق القبة إلى مفتش مباحث شبرا.

- تصعيد المقدم محمد الشموتي رئيس مباحث بولاق أبو العلا إلى مفتش مباحث الشروق وبدر.

- تصعيد المقدم أحمد عبد العزيز إلى المتاجر.

كما تم إجراء عمليات نقل لمأموري وعدد من النواب لأقسام الشرطة، كما يلي:

- تعيين العميد عمرو عويضة مأمور قسم المقطم، والمقدم محمود إسماعيل رئيسًا للمباحث، والنقيب فتحي مصيلحي رئيس العمليات، النقيب صلاح فتح الله معاون الضبط بقسم المقطم.

نقل المقدم سامح القللي لإدارة جرائم النصب.

نقل المقدم أحمد سمير لفرقة الجنوب.

- نقل المقدم محمد الأتربي لفرقة وسط القاهرة.

- نقل المقدم رامي الجمل لتأمين الطرق والكباري.

- تعيين المقدم أحمد وجيه رئيسًا لمباحث مصر الجديدة.

- تعيين المقدم إسلام عبد العال رئيس مباحث باب الشعرية.

- تعيين المقدم أحمد فوزي رئيس مباحث الوايلي.

- تعيين المقدم رامى الجمل لتأمين الطرق.

- تعيين المقدم إبراهيم سليم بفرقة الشمال.

- تعيين المقدم أحمد قدري رئيس مباحث الدرب الأحمر.

- تعيين المقدم مجدي عرفة رئيس مباحث قسم الظاهر.

- تعيين  الرائد حسن خيري بقسم المرج.

- تعيين العقيد محمد المعداوي مفتش لفرقة الزيتون.

- تعيين المقدم محمود أبو الحسن رئيسًا لقسم حدائق القبة.

- تعيين المقدم أمين عبد الحافظ رئيسا لقسم الزاوية الحمراء.

- تعيين المقدم مصطفي الشعبيني رئيس مباحث الزيتون.

- تعيين المقدم شادي الشاهد بقسم مصر القديمة.

- تعيين المقدم إسلام مقبل بقسم شرطة مدينة نصر 2.

- تعيين المقدم شريف الوكيل رئيسًا لقسم بولاق أبو العلا.
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