مبروك عطية: نوم الرجل حتى يتمكن من العمل في الصباح بمثابة قيام ليل.. فيديو

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن العلماء قالوا قبل أن تأمر بالمعروف؛ يجب أن تعرف ما هو المعروف.





وأضاف "عطية"، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الإنسان قد يدعو إلى منكر وهو يزعم أنه يأمر بالمعروف، كما يجب أن يعرف المنكر قبل أن ينهى عنه.





وأشار إلى أن الصحابة لو موجودين في حياتنا؛ لما فهموا أغلب ما نقول إنه من الدين؛ لأنهم عرفوا أن الدين دعوة إلى العدل.



