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نصر علام: مقدار المياه المُخزَّن في سد النهضة ستأخذه مصر من السد العالي.. فيديو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:11 ص
وزير الري الأسبق
وزير الري الأسبق
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محمود محسن
قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن مصر تطالب إثيوبيا بالحفاظ على حصتها المائية، منوهًا إلى ضرورة احترام الاتفاقيات التي عقدت من أجل نهر النيل بما فيها اتفاقية سنة 1959.

وأضاف علام خلال مداخلة لفضائية اكسترا نيوز أن اثيوبيا لديها العديد من موارد المياه وتأخذ كميات هائلة من مياه نهر النيل، مؤكدا أن "مقدار المياه الذى سيخزن في سد النهضة ستقوم مصر بأخذه من السد العالي.

ونوه نصر علام إلى أن القمة الأفريقية حول سد النهضة أكدت على مواصلة النقاش والتفاوض في الفترة المقبلة من أجل التوصل لتقريب وجهات النظر في النقاط المتبقية والرئيسية؛ مبينًا في هذا الصدد أن التوصل إلى حل النقطة الرئيسية يسهل التوصل إلى اتفاق في بقية النقاط.

وتابع وزير الري الأسبق أن اتفاقية 1959 والممارسة مستمرة منذ هذا التاريخ، مشيرا إلى ان حصة مصر من مياه النيل لا يمكن التلاعب بها وتقليلها عن 55.5 مليار متر مكعب .

وأشار الدكتور محمد نصر علام إلى أن اتفاقية  1902 تعهدت إثيوبيا من خلالها إلى عدم المساس بتدفق المياه إلى مصر، وحصلت  نظير ذلك على أراضٍ .
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