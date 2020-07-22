AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سهير شلبي: الإعلام بيجري في دمي.. فيديو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:46 ص
سهير شلبي
سهير شلبي
Advertisements
إبراهيم القادري
قالت الإعلامية سهير شلبي إن الإعلام في دمي ويجري في وريدي، وبالنسبة إلى حياتي وعمري، ولم أعتبر نفسي أنني بعيدة عن الشاشة .

وأضافت سهير شلبي خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناة سى بي سي، أنني أتابع الأحداث كأنني ذاهبة لتقديم برنامج على الهواء، مؤكدة أن ابنتها شيرين الشايب تربت في أكاديمية إعلامية .

وأوضحت سهير شلبي، أنها هي وأسرتها طوال وقتهم في المنزل، كانوا يتحدثون علي الإعلام، وحياتنا كلها كانت «إعلام في إعلام».

ونوهت إلى أن ابنها عمرو أحمد سمير، يعمل في مجال تقديم البرامج وابني الآخر شريف أحمد سمير يعمل في مجال الإخراج.

وأكملت أن الإعلامي أحمد سمير كان "أكاديمية إعلامية كبيرة" وتعلمت منه الكثير، مؤكدة أنها وأسرتها عند سفرهم لأى دولة؛ كان أول شيء نفعله هو رؤية الإعلام بهذه الدولة وما يميزه عن مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

المتحدث العسكري: إحباط هجوم إرهابي في بئر العبد ومقتل 18 تكفيريا

أشهر سيارات العائلة الحاكمة في أبو ظبي.. صور

قبل لقاء الأهلي.. ظهور حالتي كورونا في سموحة و18 بالإنتاج الحربي.. فيديو

نصر علام: مقدار المياه المُخزَّن في سد النهضة ستأخذه مصر من السد العالي.. فيديو

شاهد .. اللقطات الأولى لمقتل 18 تكفيريا في بئر العبد بعد نجاح القوات المسلحة في إحباط هجوم إرهابي

محمد بن زايد عن الحالة الصحية للملك سلمان: حمدًا لله الذي مَنّ عليه بالشفاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتشار كورونا بين الشباب.. إغلاق الشواطئ والحانات الإسبانية بعد ارتفاع الإصابات

بـ 3 توابل فقط .. علاج البلغم والكحة

8 طرق تحميك من غيبوبة السكر