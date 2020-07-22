سهير شلبي: الإعلام بيجري في دمي.. فيديو

قالت الإعلامية سهير شلبي إن الإعلام في دمي ويجري في وريدي، وبالنسبة إلى حياتي وعمري، ولم أعتبر نفسي أنني بعيدة عن الشاشة .





وأضافت سهير شلبي خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناة سى بي سي، أنني أتابع الأحداث كأنني ذاهبة لتقديم برنامج على الهواء، مؤكدة أن ابنتها شيرين الشايب تربت في أكاديمية إعلامية .





، أنها هي وأسرتها طوال وقتهم في المنزل، كانوا يتحدثون علي الإعلام، وحياتنا كلها كانت « إعلام في إعلام». وأوضحت سهير شلبي وأسرتهاالإعلام،وحياتناإعلام





ونوهت إلى أن ابنها عمرو أحمد سمير، يعمل في مجال تقديم البرامج وابني الآخر شريف أحمد سمير يعمل في مجال الإخراج.



