سهير شلبي: الإعلام بيجري في دمي.. فيديو

قالت الإعلامية سهير شلبي إن الإعلام في دمي ويجري في وريدي، وبالنسبة إلى حياتي وعمري، ولم أعتبر نفسي أنني بعيدة عن الشاشة .
وأضافت سهير شلبي خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناة سى بي سي، أنني أتابع الأحداث كأنني ذاهبة لتقديم برنامج على الهواء، مؤكدة أن ابنتها شيرين الشايب تربت في أكاديمية إعلامية .
وأوضحت سهير شلبي، أنها هي وأسرتها طوال وقتهم في المنزل، كانوا يتحدثون علي الإعلام، وحياتنا كلها كانت «إعلام في إعلام».
ونوهت إلى أن ابنها عمرو أحمد سمير، يعمل في مجال تقديم البرامج وابني الآخر شريف أحمد سمير يعمل في مجال الإخراج.
وأكملت أن الإعلامي أحمد سمير كان "أكاديمية إعلامية كبيرة" وتعلمت منه الكثير، مؤكدة أنها وأسرتها عند سفرهم لأى دولة؛ كان أول شيء نفعله هو رؤية الإعلام بهذه الدولة وما يميزه عن مصر.