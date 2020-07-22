سهير شلبي: ماسبيرو مدرسة كبيرة.. وأحصد نجاحي اليوم من الجمهور

قالت الإعلامية الكبيرة سهير شلبي، إنها دخلت التليفزيون المصري، وهى فى عمر الـ 20، موضحة أنها قضت عمرها بالكامل فى التلفزيون المصري





وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أنها كانت تعمل لأكثر من 12 ساعة، متواصلة، وأكثر من 90% من حياتى كان بمبنى التلفزيون ، فـ ماسبيرو مدرسة كبيرة تعلم منها العمالقة.





وأشارت إلى أنها كانت رئيسة المذيعات لفترات طويلة، وأكدت أنها تعلمت الكثير وعلمت كل ما تعلمته للأجيال التى تلتها.





وأوضحت أن العمالقة تعلموا داخل ماسبيرو أصول وأسس العمل التلفزيوني من قامات كبيرة فى المجال الإعلامي، وكنا نعمل بأقل الإمكانيات، لكننا تعلمنا احترام المبادئ المهنية والوطنية في العمل الإعلامي.



