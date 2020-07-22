محافظ الفيوم: بدء تنفيذ 20 محطة صرف صحي في القرى نوفمبر المقبل.. فيديو

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد وافقت على تدبير مبلغ 95 مليوناً كمرحلة أولى لإنهاء مشروعات الصرف الصحي المتعثرة في قرى فرقص وسرسنا والسعيدية.





وأضاف "الأنصاري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم عبر فضائية "on" أنه سيتم الانتهاء من عمليات التنفيذ خلال عامين، مؤكدًا اهتمام الدولة المصرية بمعيشة وحياة المواطنين.





وتابع محافظ الفيوم أن لديه طموح كبير بأن الانتهاء من أعمال التنفيذ خلال عام.





وأشار الدكتور أحمد الأنصاري إلى أن التمويل لن يتوقف وتم ضخ هذه الأموال لدخولها كمشروعات إضافية، وهناك قرض أوروبي يصل لـ 9 مليارات جنيه، ويستهدف أكثر من 20 مشروع صرف صحي في العديد من القرى.



