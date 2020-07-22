قبل طرحه بالسينمات.. إطلاق البوستر الدعائي لـ فيلم الحارث

أطلقت الجهة المنتجة لفيلم الحارث، البوستر التشويقي الأول للفيلم، ومن المنتظر عرضه قريبا في دور العرض.
جاء ذلك، بعد أن انتهى فريق عمل الفيلم الحارث، من "دوبلاج" العمل استعدادا لطرح "التريلر" الرسمى للعمل، قبل طرحه فى دور العرض، خلال موسم عيد الأضحى، ضمن أول الأفلام المعروضة بعد فتح السينمات إثر 3 شهور من الغلق على خلفية انتشار فيروس كورونا.
فيلم "الحارث"، ينتمى لنوعية أفلام الإثارة والغموض، وهو من بطولة "ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، أسماء جلال، وأسماء أبو اليزيد"، إخراج محمد نادر، ومن المقرر طرحه فى دور العرض السينمائى بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها، وفتح "السينمات".