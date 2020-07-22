قبل طرحه بالسينمات.. إطلاق البوستر الدعائي لـ فيلم الحارث

أطلقت الجهة المنتجة لفيلم الحارث، البوستر التشويقي الأول للفيلم، ومن المنتظر ‏عرضه قريبا في دور العرض.

جاء ذلك، بعد أن انتهى فريق عمل الفيلم الحارث، من "دوبلاج" ‏العمل استعدادا لطرح ‏"التريلر" الرسمى للعمل، قبل طرحه فى دور العرض

، خلال

موسم ‏عيد ‏الأضحى،

ضمن أول الأفلام المعروضة بعد فتح السينمات إثر 3 شهور من الغلق على خلفية انتشار ‏فيروس كورونا.‏