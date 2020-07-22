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فن

قبل طرحه بالسينمات.. إطلاق البوستر الدعائي لـ فيلم الحارث

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:21 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
أطلقت الجهة المنتجة لفيلم الحارث، البوستر التشويقي الأول للفيلم، ومن المنتظر ‏عرضه قريبا في دور العرض.

جاء ذلك، بعد أن انتهى فريق عمل الفيلم الحارث، من "دوبلاج" ‏العمل استعدادا لطرح ‏"التريلر" الرسمى للعمل، قبل طرحه فى دور العرض، خلال موسم ‏عيد ‏الأضحى، ضمن أول الأفلام المعروضة بعد فتح السينمات إثر 3 شهور من الغلق على خلفية انتشار ‏فيروس كورونا.‏

فيلم "الحارث"، ينتمى لنوعية أفلام الإثارة والغموض، وهو من بطولة "‏ياسمين رئيس، عمرو ‏عبد الجليل، أسماء جلال، وأسماء أبو اليزيد"، ‏إخراج محمد نادر، ومن المقرر طرحه ‏فى دور العرض السينمائى ‏بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها، ‏وفتح ‏‏"السينمات‏‎".
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